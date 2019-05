Neymar absent à Delaune face au Stade de Reims ?

Reims, France

Alors que le match entre le Stade de Reims et le Paris Saint-Germain devrait afficher guichets fermés (il reste quelques dizaines de places à visibilité réduite à vendre), les spectateurs et autres supporters pourraient être déçus. Selon le quotidien espagnol AS, Neymar Jr pourrait rentrer au Brésil avant la fin de la saison de Ligue 1 et du coup être absent au Stade Delaune le week-end du 25 et 26 mai lors de la 38e journée du championnat.

Rien à voir avec la suspension de plusieurs matches que risque la star brésilienne après son geste contre un spectateur samedi dernier au Stade de France, lors de la cérémonie de remise de la Coupe de France.

Selon As, le PSG aurait convenu avec Neymar de le libérer plus tôt afin qu'il rejoigne le Brésil pour préparer la Copa America. Cependant, le footballeur doit accompagner ses coéquipiers lors de la remise du trophée du championnat qui aura lieu le 18 mai, lors du dernier match au Parc des Princes contre Dijon. Il devrait ensuite se rendre ensuite au Brésil, hôte de la Copa America qui débute en juin, pour rejoindre sa sélection.

Toujours selon As, rien n'oblige le club parisien à retenir le joueur jusqu'à la 38e journée, lorsque le PSG se rendra à Reims dans un match sans enjeu, et le journal annonce que Neymar aurait donc reçu l'autorisation du club pour faire avancer son voyage au Brésil.

-> L'article paru dans le journal AS