Neymar est plus qu'incertain pour le match retour de Ligue des Champions mardi prochain face au Real Madrid. L'attaquant brésilien du PSG souffre d'une entorse et d'une fissure d'un os du pied après s'être tordu la cheville dimanche soir lors du match de ligue 1 face à l'Olympique de Marseille.

Le diagnostic est tombé lundi soir : Neymar souffre d'une entorse antero externe qui a entraîné une fissure du 5ème métatarsien.

Pour faire simple, la cheville droite de l'attaquant parisien est bien gonflée et l'os qui remonte jusqu'au petit doigt de pied lui fait très mal.

Neymar a publié hier sur Instagram la photo de sa cheville bandée avec la légende : "c'est terminé pour aujourd'hui". - Neymar / Instagram

Il est difficile de dire combien de temps doit durer sa convalescence mais une entorse - si elle n'est pas trop grave - peut prendre, en moyenne, moins de dix jours pour se résorber. Cela signifie que pour ce mercredi, Marseille pourra tenter de prendre sa revanche en Coupe de France sans lui et ce week-end, Troyes l'évitera aussi en Ligue 1.

La question qui préoccupe les Parisiens c'est donc de savoir si moins de 10 jours, pourrait signifier 7 jours. Autrement dit, Neymar pourrait-il être de retour à temps pour jouer le match retour de Ligue des Champions mardi prochain face au Real Madrid ? Les médecins du PSG vont sans doute tout tenter pour remettre le n°10 parisien sur pied le plus vite possible.

"Il ne pourra pas jouer face au Real"

Mais pour le docteur Thomas Golman, médecin généraliste en Île-de-France et qui a été médecin "pelouse" lors de la Coupe du Monde 1998, interrogé ce mardi matin sur France Bleu Paris, toutes les meilleures thérapies ne pourront rien : "Il ne pourra pas jouer face au Real, ça c'est sûr". Pour lui, c'est la fissure du métatarsien qui est en cause : "cela met au moins 2 mois à consolider. Il ne pourra pas courir, il ne pourra pas shooter, ce n'est pas possible".

L'entraîneur des Parisiens devraient en dire plus ce mardi à la mi-journée. Unai Emery tient une conférence de presse à 13h30.