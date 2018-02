Saint-Germain-en-Laye, France

Lors de sa traditionnelle conférence de presse d'avant-match à la veille de PSG-OM en quarts de finale de la Coupe de France, l'entraîneur parisien n'a pas confirmé le forfait de Neymar pour le duel capital du 6 mars contre le Real Madrid (8e de finale de la Ligue des Champions).

Unai Emery a indiqué qu'il y avait une "petite option pour qu'il soit prêt pour le match de mardi" mais reconnu que "ce ne sera pas facile".

Neymar pas encore sur le billard selon Emery

Le technicien basque a formellement démenti les informations de la presse espagnole (As) et brésilienne (Globo) selon lesquelles la décision de recourir à une opération chirurgicale aurait été prise par Neymar et son entourage. Une intervention qui pourrait signifier une absence de deux mois.

L'attaquant brésilien, qui a fêté ses 26 ans le 5 février, souffre d'une entorse à la cheville droite, et d'une fissure du cinquième métatarsien. Un diagnostic qui rend très incertain son rétablissement rapide d'après de nombreux spécialistes. L'ancien docteur du PSG et des Bleus Alain Simon évoquait ce mardi dans le figaro.fr une absence d'un mois minimum.