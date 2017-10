Europa League : Nice à Rome avec Coly, sans Cardinale et Saint-Maximin

Lucien Favre a communiqué ce mardi son groupe pour le déplacement en Europa League face à la Lazio Rome, ce jeudi soir (21h05). Pour la première fois, la recrue estivale Racine Coly est retenue. Le Gym fera sans Cardinale et Saint-Maximin, blessés, mais avec Balotelli, Sneijder et Dante.

Lucien Favre convoque 21 joueurs pour le déplacement en Europa League au Stadio Olimpico face à la Lazio Rome ce jeudi soir (21h05). Pour la première fois depuis son arrivée au mercato estival, Racine Coly est retenu par l'entraîneur du Gym. Acheté à Brescia (Série B italienne), le défenseur sénégalais recruté pour remplacer Dalbert au poste de latéral gauche n'a pas joué une seule minute en rouge et noir.

Pour ce match sur le terrain du leader du groupe K, l'OGC Nice est privé de Yoan Cardinale et Allan Saint-Maximins. Le gardien et l'attaquant azzuréen sont blessés aux ischio-jambiers. Le premier sera absent une dizaine deux jours, un mois pour le second. Du coup, Lucien Favre emmène avec lui deux jeunes gardiens du centre de formation : Yanis Clementia (réserve) et Vicenzo Bezzina (U19). Malang Sarr fait son retour dans le groupe.

Avec Balotelli, Sneijder, Dante, Jallet...

Le groupe de l'OGC Nice pour affronter la Lazio Rome :

Gardiens : Benitez, Clémentia, Bezzina. Défenseurs : Jallet, Souquet, Sarr, Burner, Dante, Coly, Le Marchand. Milieux : Koziello, Mendy, Lusamba, Tameze, Makengo, Walter, Lees-Melou. Attaquants : Sneijder, Srarfi, Balotelli, Plea.