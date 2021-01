Nice - ASSE : la côte pour se remettre de la claque

C'est le match d'après pour les Verts. Humiliés, baladés par les Lyonnais dans le derby le week-end dernier, les Stéphanois doivent se relancer ce dimanche après-midi sur la pelouse de l'Allianz Riviera face à l'OGC Nice (22e journée de Ligue 1).

Des retours importants chez les Verts

Encore privés de sept joueurs face à l'OL, L'AS Saint-Étienne commence, petit à petit, à se débarrasser d'une épidémie de Covid-19 qui a contaminé jusqu'à 20 personnes au sein de l'effectif professionnel et du staff. Pour le déplacement à Nice, les Verts récupèrent Mathieu Debuchy. Le capitaine a repris l'entrainement collectif ce vendredi aux côtés d'Harold Moukoudi et assure "qu'il n'y a pas de désunion dans le groupe. Il y a peut-être des prises de bec mais cela fait partie de la vie de groupe. Forcément on est inquiet ( au vu du classement) et il va falloir réagir rapidement avec les matchs qui s’enchaînent".

Les discours c'est bien mais il faut rebondir rapidement - Mathieu Debuchy

Pour ce déplacement il manquera encore notamment Gabriel Silva et Ryan Souci, les deux derniers joueurs touchés par le Covid-19. Ryad Boudeboug, Alpha Sissoko (genoux), Panos Retsos (adducteurs) et Whabi Khazri (pied) sont également forfaits.

"On doit apporter des réponses dans tous les domaines explique Claude Puel. Il faut que ce match-là (Lyon) ne nous impacte pas pour le prochain. Il faut sortir la tête de l'eau et répondre présent. Il faut que l'on regarde devant".

Les Verts retrouveront peut-être de l'allant après l'intervention d'environ 300 supporters ce samedi à l'Étrat en plein entrainement.