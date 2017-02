Nice - ASSE : les Verts veulent garder leur élan face aux Aiglons

Mercredi soir à 19 heures, l'ASSE se déplace sur la pelouse du troisième du championnat avec l'envie de rééditer la prestation très convaincante du derby de dimanche dernier.

Les Verts se déplacent à Nice mercredi soir à 19 heures pour le compte de la 24e journée de ligue 1. Si dans l'enchaînement des matchs et des affiches, cela ne se ressent pas, c'est un véritable choc qui attend les hommes de Christophe Galtier. L'OGC Nice est actuellement 3e du championnat, seulement deux places mais surtout 13 points devant les Verts.

Le match est capital pour les Stéphanois qui restent sur une belle performance dans le derby et qui souhaitent poursuivre sur leur lancée en championnat. Après les succès face à Toulouse et surtout Lyon, l'ASSE dispose de deux matchs (Nice et Lorient) pour accentuer la légère avance qu'elle a prise sur l'OM et Bordeaux (3 points) avant de se frotter à Manchester United en Europa League. L'occasion pour Christophe Galtier d'adresser un message pour éviter que ses joueurs ne se trompent d'objectif : "les matchs face à Manchester sont sûrement les moins importants du mois de février" a-t-il glissé. Une phrase qui a suscité beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux.

Henri Saivet se souvient de l'aller

Au regard de la saison des Niçois et en souvenir du match aller (Nice avait gagné 1 à 0 à Geoffroy Guichard), Henri Saivet ne risque pas de se tromper d'objectif. Il y est revenu en conférence de presse d'avant-match :

Depuis le début du championnat, Nice et Monaco font partie des meilleures équipes. À domicile, au match aller, on a vu qu'ils avaient beaucoup de qualités, d'ailleurs on a perdu le match. On savait comment ils jouaient, qu'ils passaient beaucoup par les côtés mais aussi avec un jeu dans l'axe, mais on n'a pas su les contenir parce qu'ils ont beaucoup de qualités. Cela va être très compliqué mais on est très confiants pour ce match. (Henri Saivet, milieu de terrain de l'ASSE)

Le sénégalais de retour de la CAN et très performant face à Lyon qui devrait être aligné dans le onze de départ. Ce sera aussi le cas de Jessy Moulin alors qu'il y avait un doute sur le possible retour de Stéphane Ruffier. Finalement ce ne sera pas pour tout de suite. Kévin Malcuit, sera suspendu mais à part ça, Christophe Galtier devrait reconduire le groupe et la composition d'équipe victorieuse face à Lyon dimanche.