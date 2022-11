Ligue 1 : Le Gym confirme

loading

Mine de rien, Nice est en train de rattraper son début de saison raté. Premier de son groupe en coupe d’Europe, le Gym a rempli ses objectifs continentaux. Les Aiglons joueront les 8e de finale de Ligue Europa Conférence.

Il fallait maintenant confirmer en championnat, c’est chose faite. Invaincu depuis plus d’un mois et la défaite au Parc des Princes, le Gym refait, petit à petit, son retard.

Et pourtant ça avait plutôt mal commencé ce dimanche face à des Brestois entreprenants. Dès la 2e minute, les Bretons touchent la barre de Kasper Schmeichel. La réussite semble tourner du bon côté, enfin pas tout de suite car Gaëtan Laborde lui aussi trouve le montant de Marco Bizot (26’).

Parmi les signes qui montrent que le Gym retrouve de la confiance, il y a le retour en forme de Kasper Schmeichel. Le portier danois sort les quelques arrêts qu’il faut au bon moment.

Autre signe encourageant, les choix inspirés de Lucien Favre. Lulu a retrouvé sa magie. À la mi-temps, le coach suisse sort Billal Brahimi dès la pause, il le remplace par Sofiane Diop.

Un changement qui va changer le visage de la formation azuréenne. L’ancien monégasque apporte sa touche technique dans l’entrejeu. Le but niçois vient d’une inspiration de Diop, sa frappe est contrée par Laborde. Il sera, peut-être, même attribué à l’ancien montpelliérain. En tout cas, Diop montre la voie et c’est tout Nice qui sourit.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent car Andy Delort fait son retour de blessure. Seule petite ombre au tableau, la petite fébrilité niçoise à la sortie de Mario Lemina et l’incapacité des coéquipiers de Dante à se mettre à l’abri avec un 2e but.

Peu importe, le Gym enchaîne son 2e succès de rang. La formation Rouge et Noir confirme sa qualification en Coupe d’Europe. Les Niçois sont actuellement 9e. Il ne reste plus qu’une rencontre avant la trêve pour la Coupe du Monde, ça sera vendredi 11 à Lyon pour espérer encore mieux et s’offrir une deuxième partie de saison passionante.

