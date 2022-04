À un mois de la finale de la Coupe de France, Nice se met aux couleurs de l'OGC Nice qui affrontera le FC Nantes le 7 mai. La mairie et le club lancent une campagne d'affichage ainsi que des concours dans les écoles et avec les supporters.

Nice en rouge et noir pour soutenir l'OGC Nice en finale de la Coupe de France

Coun et Ville de Nice

Nice sort ses habits rouges et noirs pour soutenir l'OGC Nice en finale de la Coupe de France le 7 mai prochain face au FC Nantes. À un mois pile de ce match historique pour les Alpes-Maritimes, le club et la mairie organisent différents évènements pour faire vivre cette rencontre qui aura lieu sur la pelouse du Stade de France à Paris, 25 ans après la dernière victoire niçoise dans cette compétition.

Des affiches d'un illustrateur niçois

Dès ce jeudi 7 avril, une campagne d'affichage est lancée à Nice. Les affiches ont été dessinées par le Niçois Coun. Une campagne collaborative débute aussi. L’OGC Nice invite tous les supporters niçois (les particuliers mais aussi les entreprises et les commerçants) à venir se procurer gratuitement des affiches ainsi que des drapeaux à la boutique située au 4 place Masséna. Ils sont aussi encouragés à partager leurs photos ou vidéos pour soutenir les Aiglons sur les réseaux sociaux avec le #NissaEnFinal.

Un concours dans les écoles

Les petits supporters sont aussi invités à participer à la fête puisque les écoles qui le souhaitent peuvent s'inscrire à un concours. Celle qui exprimera le mieux son soutien au Gym pour la finale, (confection de tifo, réalisation de vidéos, de chants... ) sera récompensée, même si on ne connait pas encore le grand prix de ce concours. Par ailleurs, le club des supporters de moins de 12 ans de l'OGC Nice organise aussi un concours. Une collection collector d'écharpes et de maillots de supporters est toujours disponible en boutique et sur la boutique en ligne.