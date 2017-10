Nice-Lazio : L'Italie va (encore) regarder Balotelli

L'OGC Nice affronte la Lazio Rome ce jeudi soir en Europa League. De l'autre côté des Alpes l'intérêt du match s'appelle Mario Balotelli. Le match de l'attaquant italien du Gym sera scruté par les amoureux de la Squadra Azzura et son sélectionneur. Super Mario a (encore) rendez-vous avec l'Italie.

Mario Balotelli a déjà raté un premier rendez-vous avec l'Italie. En août dernier, l'attaquant niçois a joué contre Naples le match retour en barrage de Ligue des Champions. Super Mario n'a pas brillé ce soir là et le Gym a été battu (0-2) puis éliminé de la plus prestigieuse des coupes d'Europe. Avec la réception de la Lazio Rome ce jeudi en Europa League, Balotelli a une nouvelle occasion de rappeler à l'Italie qu'il existe et qu'il marque !

Depuis son début de saison avec Nice, l'Italien score en Ligue 1 et en coupe d'Europe. Mario Balotelli a déjà signé 5 réalisations dans le championnat de France et fait trembler les filets à 2 reprises sur la scène européenne (contre Ajax Amsterdam en tour préliminaire de Ligue des Champions et contre Zulte Waregem en Europa League). "Il est plus fort que la saison dernière" assure son coéquipier au milieu de terrain, Vincent Koziello.

Sous le regard de Ventura ?

Lors de la conférence de presse d'avant-match Nice-Lazio, de nombreux journalistes italiens ont interrogés Lucien Favre sur son attaquant. Car pour les Transalpins Balotelli est l'attraction numéro 1 de la Ligue 1, surtout dans une année de coupe du monde alors que le patron de la Squadra azzura Giampiero Ventura ne l'a pas appelé. "Ce qui m'importe c'est que Balotelli joue bien avec Nice, pose Lucien Favre. L'équipe d'Italie ce n'est pas mon problème. C'est au sélectionneur qu'il faut poser la question, qu'il viennent voir les matches de Mario."

" Ventura ne m'a jamais appelé pour prendre des nouvelles de Mario. " - Lucien Favre

"Jusqu'à maintenant, il (Ventura) ne m'a jamais appelé pour prendre des nouvelles de Mario, poursuit le technicien suisse. Il ne le fera pas, il peut largement jugé lui-même avec son staff." Relancé sur le sujet, Lucien Favre (un peu agacé) répond : "Mais vous pouvez le voir depuis l'Italie ? Parce que Mario a indiscutablement fait des progrès. Il en a encore à faire logiquement. Mais il a fait des progrès, et ça c'est positif. "

L.Favre : "Le sélectionneur 🇮🇹ne m'a jamais appelé pour parler de Balotelli. Il est capable de voir tt seul comment il se sent". #OGCNLaziopic.twitter.com/lbOPqwjHSF — OGC Nice (@ogcnice) October 18, 2017

En tout cas dans le vestiaire du Gym, l'ancien attaquant de l'Inter et du Milan AC a le soutien de ses coéquipiers. "Sur le terrain, il démontre que c'est une arme offensive importante pour Nice, détaille le défenseur des Bleus Christophe Jallet (qualifié pour la coupe du Monde alors que l'Italie a encore un barrage contre la Suède). Il est plus collectif que ce que j'imaginais. Mario a délivré pas mal de passe décisives, il s'investit dans le jeu collectif et marque des buts. S'il réalise une grosse saison avec nous, car ça passera d'abord par là, je pense qu'il aura ses chances pour disputer le Mondial."

Balotelli Vs. Immobile

L'attaquant italien de l'OGC Nice a en tout cas une nouvelle occasion de faire parler de lui, de se rappeler aux bons souvenirs de son pays. Plus appelé avec la Nazzionale depuis la coupe du Monde 2014 au Brésil, Super Mario sait qu'il sera regardé, scruté. Ce jeudi soir, il devra briller contre la Lazio Rome emmenée par un certain... Ciro Immobile. Le joueur romain (âgé de 27 ans comme Balotelli) est l'actuel avant-centre de l'équipe d'Italie.