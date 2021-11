Nice - Montpellier : "Pas de plan Andy Delort" selon l'entraîneur héraultais Olivier Dall'Oglio

Plus qu'un Nice - Montpellier, ce match de la treizième journée de Ligue 1 est devenu un Delort - Montpellier, aux yeux de nombreux supporters héraultais. En effet, si les dirigeants pailladins semblent avoir tourné la page, le départ de l'attaquant sétois pour le GYM dans les dernières heures du mercato n'est, en revanche, toujours pas digéré par les fans.

Le coach Olivier Dall'Oglio et les joueurs, notamment Jordan Ferri, refusent quant à eux de transformer ce match en une guerre contre leur ancien partenaire. Ils ne lui feront, pour autant, aucun cadeau.

Jordan Ferri

Le milieu de terrain de la Paillade s'est exprimé en conférence de presse : "Je n'irais pas jusqu'au mot "derby", mais c'est un match important. L'équipe de Nice s'est renforcée au mercato, Andy a fait le choix de les rejoindre. C'est un match particulier pour nous, pour lui aussi. A nous de mettre ça de côté et de nous concentrer sur notre prestation (...) Surpris de son départ ? Non. On était proche, on en a parlé, on en a discuté. En tant qu'ami, j'ai respecté son choix. En tant que coéquipier, j'ai été déçu. C'est compromettant de perdre des éléments comme ça (....) Dans le vestiaire, personne ne lui en veut. Ca fait partie d'une carrière, il ne faut pas s'arrêter à ça. La vie continue. A nous de faire une bonne saison, on a une bonne équipe, même sans lui. Le club a fait les efforts pour compenser son départ".

Olivier Dall'Oglio

L'entraîneur Olivier Dall'Oglio : "On va affronter Nice, Andy est bien, il marque des buts dans une belle équipe. Mais nous, c'est Nice que l'on va affronter. On a un beau challenge à relever. Nice est solide, capable de marquer à tout moment. Sans surprise, c'est un prétendant au Top 3. On sera content de retrouver et de croiser Andy (...) Il 'y a rien de particulier là dessus, ils ont une bonne attaque dont Andy fait partie, mais il y a d'autres bons joueurs. Il n'y a pas de plan sur Andy. On le connaît bien, on connaît ses qualités et ses défauts et c'est peut-être un avantage (...) Le terrain a été affecté par son départ. On a travaillé à trouver autre chose, un autre jeu, c'est différent. Certains joueurs ont pris plus de responsabilité, plus d'ampleur. J'ai aimé ça. Téji et Jordan ont pris plus d'espace. Mamad aussi, qui est arrivé. Ces garçons ont amené un plus. Ca s'est fait en douceur. Je trouve que c'est assez rapide, plutôt positif.