Ligue 1 : les Aiglons miraculés

loading

Les supporters ne s’y sont pas trompés. Ce n’est pas un pénalty tombé du ciel à la dernière seconde qui change la donne. Cette équipe n’y arrive décidément pas. Ça sifflait avant l’égalisation, c’était toujours le cas en fin de rencontre.

ⓘ Publicité

C’est un public de connaisseurs qui garni les travées de l’Allianz Riviera, ils ont bien vu la double main de Mattia Viti dans la surface de réparation à la 20e minute. Certes le défenseur ne peut pas se couper les mains en sautant, mais si François Letexier avait donné un pénalty aux Nantais, personne n’aurait crié au scandale.

Le Gym peut souffler et enfin montrer du jeu. Nicolas Pépé trouve le poteau d’Alban Lafont. Un nouveau montant touché par l’attaquant ivoirien.

Comme un symbole dans une saison où rien ne va dans le bon sens, c’est un ancien de la maison Rouge et Noir qui vient crucifier Kasper Schmeichel dès le début de la 2e mi-temps. Sur un contre Victor Moses déborde pour servir Igniatius Ganago. Le FC Nantes prend l’avantage (0-1) et, comme en finale de la Coupe de France, se concentre à bien défendre.

Beaucoup de courage et d’abnégation suffisent à enrayer toute velléité offensive azuréenne. Sur les seules actions niçoises, Alban Lafont est impérial. Il remporte avec beaucoup de classe tous ses face-à-face. Gaëtan Laborde ne s’économise pas mais l’ancien rennais n’est pas heureux dans la finition (78e et 79e).

Les Nantais, eux-aussi, frappent le poteau niçois (80e). Moussa Sissoko est malchanceux mais il peut se rassurer. Personne ne voit, malgré tous les changements tactiques opérés par Lucien Favre, comment le Gym pourrait renverser la vapeur.

Par chance, sur un ultime coup franc lointain botté dans la surface par K. Schmeichel, le ballon atterri sur la main de Jean-Charles Castelletto. Cette fois-ci, Monsieur Letexier désigne le point de pénalty (90e+3). Nicolas Pépé ne se fait pas prier pour transformer cette offrande venue de nulle part. Nice égalise dans les dernières secondes de la rencontre (1-1) alors que la défaite semblait inéluctable. Les Nantais se sentent lésés et, objectivement, on peut les comprendre même si on ne va pas s'en plaindre ici. Cette bouffée d'oxygène est trop importante.

Le point du match nul ne fait pas, comptablement, les affaires des Niçois. Mais il offre un petit sursis à Lucien Favre dont l’équipe semble perdue par moment.

loading

loading

loading