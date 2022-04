Nice peut dire merci à Thuram

Les meilleurs moments du match Copier

Un ouf de soulagement ! Alors qu’on se dirigeait vers un match nul sans relief, Khephren Thuram offre la victoire au Gym dans les dernières secondes de la rencontre.

Pourtant la première mi-temps est plutôt réussie côté niçois. Les Aiglons s’accaparent du ballon (jusqu’à 70% de possession) mais toujours ce sentiment de fébrilité.

Amine Gouri, Justin Kluivert, Andy Delort et Kasper Dolberg, tous alignés d’entrée, ont chacun la possibilité d’ouvrir le score. Malheureusement les quatre offensifs manquent de justesse dans le dernier geste ou alors Jessy Moulin sort le grand jeu.

Dans un style pas très académique, l’ancien portier de Saint-Étienne repousse les tentatives niçoises. Et quand Nice ne marque pas, Nice souffre ces dernières semaines.

Ce sont même les Troyens qui auraient pu regagner les vestiaires avec une avance d’un but. Renaud Ripart est signalé justement hors-jeu quand il trompe Walter Benitez

Pas de but en première mi-temps et quasiment pas d’occasion en seconde. Il ne manque que quelques points à Troyes pour s’assurer le maintien en Ligue 1. Le point du nul leur ferait le plus grand bien. L’ESTAC joue le coup à fond, à l’expérience, en gagnant du temps dès que possible. Le coup troyen est parfait ou presque.

Dans les dernières secondes du match, Khephren Thuram prouve à son entraîneur qu’il mérite mieux qu’une place de remplaçant. L’international Espoir est rentré en jeu à la 65e minute, en remplacement d’un Hicham Boudaoui assez décevant ce dimanche après-midi.

Sur une remise en retrait d’un autre joueur venu du banc, Evan Guessand, le fils cadet des Thuram libère le Gym dans les dernières instants de la partie (1-0 score final). Des choix payants de la part de Christophe Galtier et 3 points précieux pour aborder cette fin de saison plus sereinement.

Alors que l’OGC Nice regardait vers le bas du classement, le Gym remonte à 2 points du podium. Cette saison 2021-2022 n’a pas encore livré son verdict. Une qualification en Ligue des champions ou une saison blanche, tout est encore possible pour nos Aiglons.