L'OGC Nice reçoit le Paris Saint-Germain ce samedi après-midi (17h15) à l'Allianz Riviera. Le champion de France en titre débarquera sur la French Riviera avec ses stars : Neymar, Cavani, Di Maria, Buffon... et les champions du monde Mbappé, Kimpembe et Areola. Il reste des places.

Nice, France

Match de gala. Affiche de rêve. Samedi après-midi (17h15), l'OGC Nice reçoit le Paris Saint-Germain. Le champion de France en titre alignera ses stat’es sur la pelouse de l’Allianz Riviera : Mbappé, Neymar, Cavani... pour cette rencontre comptant pour la 8e journée de Ligue 1. Une rencontre très attendue par les supporters du Gym.

Et par les joueurs ! La bande à Dante s'est reprise ce mardi soir en s'imposant à Nantes (1-2). "C'est mieux d'aborder un match contre Paris avec de la confiance et une victoire acquise à Nantes, pose le défenseur azuréen Malang Sarr. Ça sera un beau test. C'est le genre de match que l'on aime jouer, que le public aime voir. Et à la maison, on sait souvent bien les recevoir donc on va essayer de faire encore mieux que d'habitude."

Les Niçois Dante et Balotelli attendent Thiago Silva et Kimpembe samedi à l'Allianz Riviera © Maxppp - .

Il reste des places !

Pour performer contre Paris, les aiglons auront besoin de soutien ce week-end à l'Allianz Riviera. L'écrin niçois doit être plein ! Le virage de la Sud est déjà à guichet fermé, tout comme la tribune Ray. Mais il reste des places pour ce match qui verra Balotelli se frotter à Thiago Silva et consorts.

Des animations sur le parvis dès 13h

Comme d'habitude, l'OGC Nice accueillera ses supporters quelques heures avant le coup d'envoi du match. Ainsi dès 13 heures, le parvis de l'Allianz Riviera s'animera de nombreux rendez-vous gratuites (structures gonflables, manège géant, baby-foot...) et de nombreux points de restauration seront ouverts.

Le match OGC Nice - Paris SG sera à vivre en intégralité à la radio et sur internet sur France Bleu Azur. La seule radio à commenter les matchs du Gym en intégralité à domicile comme à l'extérieur. Coup d'envoi : 17h15.