Nice renoue enfin avec la victoire

Le Gym n’avait plus gagné en Ligue 1 depuis le 26 février dernier et le succès à Monaco (0-3). Il aura fallu donc attendre plus de deux mois et un déplacement à Troyes pour retrouver le chemin de la victoire (0-1).

Hicham Boudaoui, l'unique buteur © Maxppp - Dylan Meiffret loading Le Gym a assuré l'essentiel en s'imposant à Troyes. C'est Hicham Boudaoui qui a trouvé le chemin des filets dès la 2e minute. Par la suite, Nice est tombé une nouvelle fois sur un grand gardien adverse, Gauthier Gallon a enchaîné les parades. Et à force de ne pas tuer la rencontre, les Aiglons ont joué à se faire peur.

Il aura même fallu que Kasper Schmeichel sorte le grand heu à plusieurs reprises en fin de match pour empêcher l'égalisation troyenne.

Prochain match du Gym, samedi à 17h contre Rennes à l'Allianz Riviera.