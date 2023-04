Des Niçois malchanceux s'inclinent contre le PSG

loading

Les Aiglons n'ont pas à rougir de leur match.

Ils ont, par moment, complètement éteint les Parisiens. D'aillleurs, si l**'homme du match s'appelle Gianluigi Donnarumma**, ce n'est pas pour rien. Le gardien du PSG a sorti le costume des grands soirs et repoussé toutes les tentatives niçoises.

Et quand le portier est battu, la Goal Line Technology vient à sa rescousse. Il a manqué, apparemment, quelques millimètres pour empêché l'égalisation niçoise.

En plus de cela, les Aiglons ont touché trois fois les montants.

Les Parisiens, eux, ont pu marquer une fois par mi-temps, Lionel Messi (26') et Sergio Ramos (76') permettent au Paris-Saint-Germain de s'imposer. Paris met fin à l'invincibilité de Didier Digard après 14 matches sans défaite.

Une soirée où le Gym a cruellement manqué de réussite, pourvu qu'elle revienne jeudi en 1/4 de finale de Ligue Europa Conférence.

