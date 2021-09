Nicholas Gioacchini à Montpellier : un couac de dernière minute

Dans la soirée, alors qu'il venait de valider l'arrivée de Valere Germain, le MHSC a appuyé sur le bouton pour attirer en prêt l'avant centre Nicholas Gioacchini, du SMC (21 ans).

Un ultime échange avec le Stade Malherbe de Caen et Olivier Pickeu, directeur sportif et ancien pailladin, un accord entre les parties, des documents administratifs à s'échanger et à parapher. Tout aurait du se dérouler normalement.

Seulement, alors qu'il ne restait que quelques minutes, un couac administratif s'est produit. Il semblerait que, dans la précipitation, des soucis dans la transmission des documents vers l'Hérault par les services caennais soient venus mettre des batons dans les roues d'un accord pourtant scellé. Au Stade Malherbe, on avance officiellement un problème informatique.

Résultat : le prêt n'a pas pu être enregistré avant minuit et le SMC tenterait aujourd'hui de rattraper le coup, au près de la LFP. Olivier Pickeu n'y est pour rien, pas plus que les dirigeants pailladin. L'international Nicholas Gioacchini, lui, espère une issue heureuse, lui permettant de rejoindre Montpellier, cette saison. Ce mercredi matin, nos collègues normands rapportaient qu'il n'était pas présent à l'entraînement.