Nicholas Gioacchini, attaquant de Montpellier : "La Ligue des Champions, c'est possible"

Top 5 à la trêve et record de points depuis 10 ans ?

Je ne suis pas trop concentré sur ça, plutôt sur le match en lui-même. Souvent, quand on regard l'aspect total et la situation, on commence à se poser trop de questions. C'est serré : on perd un match, on descend de deux places, on en gagne un, on monte de trois. Il ne faut pas y penser. Il ne faut penser qu'à ce match contre Angers. Il faut rester humble, calme. Et chaque match, le prendre comme un nouveau projet, une nouvelle expérience. Il ne faut pas se croire trop beau. Il faut savoir qu'on est en confiance, le garder et le montrer.

L'influence de Téji Savanier et Mamadou Sakho

Ils parlent beaucoup. S'ils font des critiques positives, et c'est très important dans le foot, même si des fois tu n'aimes pas entendre que tu as fait une erreur, ce qu'ils te disent, c'est la vérité. C'est ce qui va te rendre meilleur. Dès qu'ils te le disent, tu sais que si tu le fais la prochaine fois, ce sera mieux. Des fois, ils ne te disent pas de faire quelque chose, ils t'expliquent la situation, tu réfléchis tout seul et tu trouves la solution tout seul. C'est très important. Il n'y a pas que Téji et Mamadou, il y a aussi Valère Germain et Jordan Ferri. Ce sont des joueurs qui ont beaucoup d'expérience en Ligue 1. Et quand ils te disent quelque chose, tu sais que c'est positif, que c'est fait pour te faire progresser. Donc forcément, tu progresses dès que tu écoutes.

Nicholas Gioacchini ambitionne de rester à Montpellier © AFP - Pascal Guyot

La deuxième partie de saison ?

Personnellement, j'espère qu'on peut viser la Ligue des Champions. Oui, c'est incroyable et ce serait peut-être un exploit. Mais on vise la Ligue des Champions. On sait qu'il y a des grands clubs devant, le PSG, Marseille. On en est proche. Donc forcément, je me dis : on ne sait jamais. Le foot est drôle, parfois bizarre, il y a des situations auxquelles on ne s'attend pas. On vise le plus haut possible, et je trouve que la Ligue des Champions, c'est possible. C'est la persévérance qui va faire qu'on peut se donner l'opportunité de le faire. C'est la confiance et le travail.

Objectif personnel et premier but attendu

Je suis très content de jouer de plus en plus, mais j'aimerais être plus décisif. Je suis quand même un attaquant, on attend beaucoup des attaquants, et deux choses en particulier : marquer et faire des passes décisives. Plutôt marquer, d'ailleurs, que faire des passes décisives. Je travaille dessus et j'espère que d'ici la fin de saison, j'aurai montré des progrès, que je serai plus efficace. Je pense que ce qu'il me manque, c'est le confort. Je suis encore trop bloqué. Mais ça, c'est une question de temps.

L'option d'achat dans la tête ?

C'est quelque chose que j'ai en tête, qui m'a peut-être bloqué un peu au début. Je me disais qu'il fallait que je fasse ci, que je fasse ça. Tu commences à réfléchir... mais je me suis rendu compte qu'il ne faut pas ! En fait, si ça ne marche pas ici, c'est pas grave. J'aurai fait ce que je pouvais faire. Ca voudra dire que ce n'était pas l'endroit pour moi. Même si, évidemment, j'espère que ce sera l'endroit pour moi, le club pour moi (rires). Mais on en revient à mes performances, mes statistiques, mon envie de progresser. Je me considère déjà comme faisant partie du club. Même si je suis toujours sous contrat avec Caen, je suis montpelliérain. C'est ma mentalité. Je connais de mieux en mieux les joueurs, sur le terrain et hors terrain, ça m'aide en terme de confiance. Et cette option d'achat, j'y pense encore. Mais c'est beaucoup plus rare que quand je suis arrivé.