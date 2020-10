Gioacchini : "Si je ne fais pas de bons matchs avec le SM Caen, la sélection américaine ne m'appellera jamais"

A 20 ans, Nicholas Gioacchini n'a pas quitté le onze-type du SM Caen et poursuit sur la lancée de la saison précédente. Le SM Caen constitue sa priorité mais l'attaquant italo-américain serait ravi d'être appelé en sélection des Etats-Unis.

Nicholas Gioacchini un inscrit son deuxième but de la saison juste avant la trêve internationale face à Amiens (1-0).

A 20 ans, l'attaquant du SM Caen comptabilise 22 apparitions et 4 buts. Le joueur italo-américain dit aujourd'hui se consacrer à son club sans cacher son envie de porter un jour le maillot de la sélection des Etats-Unis.

"Je pense plus à la Ligue 2, explique Nicholas Gioacchini. S'ils arrivent à me sélectionner, ce serait très bien et je serais très content mais Caen est toujours la priorité.

Si je ne fais pas de bons match avec le Stade Malherbe, ils ne m'appelleront jamais donc je n'y pense pas trop" avant d'ajouter avec malice :

"mais ce serait quand même bien qu'ils m'appellent (rire)."