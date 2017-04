Niçois ! Où êtes vous ?

Où sont les Niçois ? Certainement pas au stade ! Les fidèles du Gym, eux, sont là. Partout et toujours là. Mais les autres ? L'OGC Nice réalise la meilleure saison de son histoire. Pourtant il ne se passe rien en ville, pas un drapeau rouge et noir accroché au balcon. Niçois, réveillez-vous !

Balotelli, Dante, Belhanda, Lucien Favre... ces noms sont en train de marquer l'histoire (sportive) de la ville ! Comme Garibaldi, Massena et Catherine Segurane en leur temps, les footballeurs du Gym rendent fière la ville et les Niçois. Pourtant le peuple nissart ne remplit pas l'Allianz Riviera.

Le stade des aiglons (invaincus à domicile cette saison) ne fait pas le plein. La moyenne s'élève à 21.743 spectateurs alors que plus de 35.000 spectateurs peuvent s'asseoir à Nice pour soutenir la bande à Balotelli qui va finir sur le podium de la Ligue 1, une première depuis quarante et un an.

Tous au stade !

Les joueurs de l'OGC Nice méritent d'être soutenus. Il réalise une saison fantastique. Depuis deux ans, le Gym entre dans une nouvelle dimension. Il rivalise avec les plus gros du championnat de France (Monaco, Paris et Lyon), a retrouvé l'Europe en septembre dernier et disputera de nouveau une compétition continentale la saison prochaine.

Alors c'est maintenant que les footballeurs niçois ont besoin du soutien des habitants de la ville. Il reste trois rencontres à domicile : contre Nancy ce samedi (15/04), puis Paris (30/04 à guichets fermés) et contre Angers (13/05). Tous au stade !

Vincent Koziello, milieu de terrain : "Il faut venir nous voir !" Partager le son sur : Copier

Un drapeau de l'OGC Nice flotte sur la tour Bellanda à Nice (archives) - OGCNICE.COM

Une ville entièrement rouge et noire ?

Le club appelle donc les Niçois à se mobiliser. Soyons fiers de nos couleurs : le rouge et le noir. Pavoisons la ville de nos drapeaux à la gloire du Gym. L'OGC Nice sollicitera prochainement les commerçants de Nice pour qu'eux aussi dans leurs boutiques arborent les couleurs de leur club. Commençons par nos fenêtres, balcons et voitures !

Virginie Rossetti, directrice de la communication : "Affichons nos couleurs !" Partager le son sur : Copier