Nicolas Anelka inaugure son académie de football à l'US Tourcoing

"Il est là! Il est là!" Dans les tribunes du stade Van de Veegaete de Tourcoing, les enfants exultent samedi 26 septembre. Casquette noire vissée sur le crâne, la star du football Nicolas Anelka vient inaugurer son académie à l'US Tourquenoise. Le but ? Dénicher les jeunes pépites du foot nordiste, et les pousser le plus haut possible.

L'excitation est palpable dans les rangs des jeunes, qui rencontrent leur star. © Radio France - Louise Thomann

Une équipe de U13, composée de vingt garçons de 12 ans, a été constituée après des sélections au moins de juin. "Nicolas", comme tous l'appellent ici, n'avait pas pu y assister à cause de l'épidémie de coronavirus. Mais il a finalement pu observer l'entraînement des jeunes, un mois après la reprise. "Il y a du potentiel, après il faut peaufiner le travail, mais il y a des qualités pour pouvoir voir des jeunes qui sont aujourd'hui dans l'académie s'installer dans des club plus huppés."

Un coup de projecteur incroyable pour l'UST, qui veut consolider son statut de club formateur explique le président Fabien Desmet. En plus des vingt U13, l'académie va former des attaquants : "trois sessions de trois mois réservés aux enfants de 12 à 18 ans". L'encadrement n'est pas seulement sportif, mais aussi pour aiguiller la -potentielle- carrière des jeunes.

"C'est bizarre, c'est une star, mais il est là juste en face!" s'étonne Naïm, un des jeunes U13. Son co-équipier Noam a même reçu des conseils personnalisés de la star, attaquante, comme lui. L'heure et demi d'entraînement a filé comme une traînée de poudre : il faut déjà s'arrêter. Nicolas Anelka s'en va : "travaillez bien, je veux voir des progrès quand je reviens." Il veut revenir au plus vite, peut être même le mois prochain, pour continuer d'encadrer son académie.