Nicolas Benezet à propos du Nîmes Olympique : "Ce qui se passe dans mon club m'attriste profondément"

Après une énième escalade ce samedi dans la tension entre le président du club Rani Assaf et les groupe de supporters des Gladiators, le capitaine de l'équipe s'exprime pour la première fois publiquement à ce sujet sur Twitter. Ce conflit "l'attriste profondément".

C'est la première fois que le capitaine du Nîmes Olympique s'exprime sur le sujet. Dans un tweet, il a déclaré ce dimanche en début d'après-midi :

Ce qu’il se passe dans mon club m’attriste profondément mais malheureusement je ne suis pas le décisionnaire. J’espère sincèrement qu’une solution pourra être trouvée afin que tout redevienne comme avant. Nicolas Benezet, capitaine de l'équipe du Nîmes Olympique

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une réaction publique rare d'un joueur du Nîmes Olympique. Hier, nouvelle tension entre Rani Assaf, le président du Nîmes Olympique et le groupe de supporters des Gladiators. Alors que le pesage est leur est interdit depuis plusieurs mois, ils ont tenté d'entrer au stade des Costières hier soir pour la rencontre Nîmes-Bastia en tribune sud.

Ils ont en amont prévenu la préfecture du Gard et le Nîmes Olympique par lettre et le président du club leur a répondu qu'ils ne pourraient pas rentrer avec leurs bâches, drapeaux et banderoles.

Un engagement qu'il a tenu hier soir : les ultras n'ont pas pu pénétrer dans le stade, ils affirment pourtant que cela va à l'encontre du règlement édicté par la Ligue Professionnel de Football

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix