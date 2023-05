Nicolas Benezet : "Le SM Caen, une des mes meilleures expériences"

Les supporters du SM Caen n'ont pas oublié le passage de Nicolas Benezet au SM Caen et pourtant son prêt au mercato d'hiver n'aura duré que six mois en 2015. Arrivés avec d'autres recrues comme Emiliano Sala, il avait participé à l'incroyable maintien des Caennais en Ligue 1. "C'est ça mais apparemment j'ai laissé un bon souvenir. C'est vrai que j'en parlais récemment, c'est l'une de mes meilleures expériences en tant que footballeur professionnel."

ⓘ Publicité

Il faut dire qu'en seulement douze matchs, Nicolas Bénézet avait inscrit quatre buts dont un victorieux au Vélodrome et un doublé contre Lyon à d'Ornano. "Ce n'est pas que le sportif qui est resté gravé en moi, c'est un tout a expliqué l'attaquant nîmois dans Allo Malherbe . Ce sont les joueurs qui à ce moment-là humainement étaient vraiment au top."

"Je suis toujours en relation avec Thomas Lemar , Manu Imorou, avec Yahia, Damien da Silva, Denis Appiah, Sloan Privat donc cela fait pas mal."

A l'époque Nicolas Benezet aurait bien aimé prolonger son séjour en Normandie. "C'était même prévu, explique l'attaquant Nîmois. Avec Alain Cavéglia, je pensais avoir conclu un accord mais malheureusement cela ne s'est pas finalisé et du coup malheureusement je ne suis pas resté plus longtemps."

Cet été, Nicolas Benezet a quitté le championnat américain pour rejoindre le club qui l'a fait éclore au niveau professionnel. Et c'est lui qui a marqué le but égalisateur la semaine passée contre Valenciennes (3-3). Un but magnifique mais insuffisant pour faire sortir du marasme Nîmes, 19e à 5 pts du maintien.

"Ce but n'a malheureusement pas été suffisant pour s'imposer contre un concurrent direct. C'est sûr que cela commence à devenir compliqué mais tant que c'est possible mathématiquement je fais faire en sorte le nécessaire pour accrocher tous les points pour le maintien. Je ne pensais pas en ayant signé cet été me retrouver à à la 35e journée à batailler pour notre place en Ligue 2. Ce n'est pas ce que j'avais prévu.

Ce ne sera pas la première fois que Nicolas Bnezet reviendra à d'Ornano, il était déjà revenu en 2019 avec Guingamp (0-0). "J'ai Hâte. Même Guingamp, cela faisait longtemps que je n'étais pas revenu et cela m'a fait plaisir. J'ai hâte d'être à Caen pour retrouver les habitudes que j'y avais à l'époque avec les joueurs et les supporters - bon il n'y a pas tous les joueurs de l'époque mai je pense que je vais reconnaître quelques têtes."