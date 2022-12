Walid Regragui, "quelqu'un de solaire" selon Nicolas Dieuze qui l'a connu au TFC

Nicolas Dieuze est une figure du Toulouse FC dans les années 2000. Le Tarnais a connu à la fois la descente en Ligue 2 et la Coupe d'Europe. Son premier passage sur l'île du Ramier entre 199 et 2001 correspond à l'époque d'un certain Walid Regragui, défenseur violet. Le Marocain s'est désormais taillé une réputation mondiale en qualifiant son pays pour la demi-finale du mondial au Qatar, face aux Bleus de Didier Deschamps (ce soir, 20 heures).

La France ce soir est ultra-favorite, on est d'accord ?

"Oui, après le football a cette magie, et c'est pour ça que c'est un sport qui séduit le monde entier. Il y a les pronostics, les paris, puis il y a la réalité. Aujourd'hui, le Maroc a montré qu'il savait jouer, et déjouer complètement les pronostics. Donc je dis attention, soyons vigilant ce soir. Je vais quand même dire 2-1 pour la France ce soir.

Être favori, ce n'est pas forcément la position la plus agréable ?

Non, on l'a vu, on a vu aussi comment jouer les Marocains. Cela va être un match ou forcément, l'équipe de France va devoir proposer du jeu, créer du jeu. Et dans le football, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Être à la fois en possession de la balle et essayer de marquer des buts. Ça demande beaucoup d'efforts de défendre ce que va faire le Maroc, attendre la bonne occasion pour nous planter des banderilles. Aller aux tirs aux buts, ce sera leur objectif, on l'a vu contre l'Espagne.

Vous avez joué avec le sélectionneur marocain Walid Regragui au TFC pendant deux saisons, il y a plus de vingt ans. Quel souvenirs gardez-vous de lui ?

J'ai encore des contacts avec lui, même si ces derniers temps c'était plus compliqué vu le tapage médiatique autour de lui. C'est un copain, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je ne suis pas étonné de son management en fait. On a vu qu'un très peu de temps, en trois mois et demi, il a réussi à fédérer un groupe, un peuple, et le monde arabe maintenant est derrière sa sélection. Walid, c'est quelqu'un de sympathique, positif, de bonne humeur, de solaire. Il sait jouer sur des leviers d'affection, il peut joueur la carte paternelle avec les jeunes joueurs. Il aime les joueurs en tous cas.

Les Marocains peuvent-ils être fatigués ce soir après leur parcours épique ?

C'est possible mais je sais que pour une équipe comme celle-ci, avec les vertus mentales qu'ils ont pu démontrer depuis le début du Mondial et surtout sur un match historique, ça va être quelque chose d'extraordinaire pour eux. Je pense que la fatigue va disparaître. Tant qu'ils tiendront un résultat, comme contre le Portugal où ils ont marqué en premier, ça peut être très très compliqué pour les Bleus.

Un mot sur le Toulousain de ce Mondial, le Marocain Zakaria Aboukhlal, qui joue assez peu au final....

Je pense qu'il répond très bien ce qu'on attend de lui, Walid l'utilise en remplaçant depuis le début de la compétition. Il apporte de la vitesse, ce qu'il a montré aussi au Téfécé depuis le début de la saison. Donc, il est dans le même état d'esprit, très combatif quand il rentre".