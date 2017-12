Nicolas Marin « Les joueurs doivent se rendre compte de ce que représente Saint-Etienne »

Après la défaite face à l’OM, les joueurs stéphanois ont boudé la presse locale et nationale un à un, ce sont des anciens venus en spectateur qui ont pris la parole, pour défendre l’ASSE et tenter d’expliquer la situation. Parmi eux, l’ancien attaquant (2003 – 2005) Nicolas Marin.

Comment vous avez vécu ce match et cette défaite de l’ASSE

Très mal ! Je ne viens quasiment jamais au Stade Vélodrome (il est né à Marseille, ndlr) mais comme Julien (Sablé) j’ai le cœur vert. Quand je vois les Verts dans cette situation ça me peine énormément car c’est mon club de cœur.

Comment expliquer cette mauvaise passe que traverse le club ?

Je ne sais pas … Je fais confiance à Julien. C’est un meneur d’hommes et c’est une tâche difficile qui l’attend. Je suis sûr qu’il va faire relever la tête aux joueurs. Ils n’ont pas le droit de se laisser abattre.

Vous avez peur quand vous regardez le classement ?

Moi je veux absolument que le club soit sauvé. Je me souviens quand je suis arrivé en 2003, on était au bord du National et on a fait un truc de fou ! On sait que c’est dur. Il faut que les joueurs se rendent compte que c’est Saint-Etienne ! Y’a du public, une passion, une histoire. Ils doivent s’imprégner de cela.

« J’ai l’impression qu’ils ont lâché »

Vous êtes surpris par la nomination de Julien Sablé ?

Non, je savais qu’il allait entrainer les Verts un jour ou l’autre. Maintenant, il faut se mettre à sa place. La situation est difficile, il arrive en plus après la défaite dans le derby où je me suis arraché les cheveux. Je pense que les joueurs doivent passer par la case boulot, qu’ils se remobilisent, qu’ils passent du temps ensemble, qu’ils communiquent aussi parce que ce soir (dimanche soir, ndlr) j’ai l’impression qu’ils ont lâché.

L’effectif n’est pas au complet également

Oui, il y a des absents comme Loïc (Perrin), Romain (Hamouma) ou Rémy (Cabella) mais j’espère surtout que les dirigeants vont faire ce qu’il faut au mercato, recruter des joueurs majeurs avec une mentalité. Il faut avoir cet état d’esprit à Saint-Etienne. Quand je suis arrivé, j’avais cette passion, cette envie de tout donner. Il faut tout donner ici.

Vous qui étiez attaquant, comment vous analysez la situation des buteurs stéphanois, comme Loïs Diony qui n’a pas encore marqué ?

C’est un manque de confiance … La saison dernière tout lui réussissait. Là, il change de club, au début il ne joue pas. Peut-être que son moral a été un peu atteint pendant cette période. Il faut s’en remettre au travail. Julien va les remobiliser.

Vous avez un message à adresser aux supporters ?

Je suis de tout cœur avec le peuple vert, j’espère que le club va se sortir de cette mauvaise passe. Beaucoup de monde doit mal le vivre y compris les joueurs et il ne faut pas leur tirer dessus, j’ai été joueur et je sais ce que ça fait. Ils sont en manque de confiance, ils ont peur de mal faire. Les supporters doivent être de tout cœur avec leur équipe. Ca devait faire dix ans qu’ils n’étaient plus habitué à cette situation. Je sais que c’est difficile car le public est habitué aux résultats. Mais si le public se met contre les joueurs ça va être très compliqué et ils n’ont pas besoin de cela.