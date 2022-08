Nicolas Pépé : "J'ai faim de buts !"

Numéro 29 sur le dos, Nicolas Pépé a déjà fait connaissance avec ses nouveaux supporters jeudi soir à l'Allianz Riviera. La 7e recrue de l'été a été présentée au public juste avant la victoire face à Tel Aviv (2-0). "Vraiment un très bel accueil des supporters hier, j’étais très surpris et content de cet accueil et je m’attend à encore une grosse ambiance contre Marseille."

De quoi se mettre dans le bain effectivement avant la réception de l'OM dimanche. Un derby de la Méditerranée que l'ex-Gunner espère bien jouer. "Oui je suis prêt à jouer dimanche. J'ai fait toute la préparation avec Arsenal. Après ça dépendra du coach." A ses côtés ce vendredi, Lucien Favre avait le sourire. "Pour Marseille on verra, je ne vais pas vous donner l'équipe de départ. Mais Nicolas a l’avantage de jouer des matchs des deux côtés, même en attaque. C’est magnifique pour une équipe d’avoir un profil polyvalent."

Prêté sans option d'achat par Arsenal, Nicolas Pépé reste sur une saison très difficile en Angleterre. Et l'Ivoirien vient sur la Côte d'Azur pour le terrain. "Je voulais retrouver le plaisir de jouer au foot. Ne penser qu’au foot. Le financier était secondaire. Ce retour en France va me faire le plus grand bien. Je veux reprendre du plaisir ici en France, retrouver de la confiance et les terrains. Il y a beaucoup de bons joueurs ici, des jeunes prometteurs. Le coach a la réputation de proposer un beau football. J’ai faim de buts, j'ai faim de passes décisives, j'ai faim de tout !"

L'Ivoirien a fait un effort financier pour venir à Nice alors que d'autres clubs lui proposaient davantage. Un joli coup pour les Aiglons, qui n'en ont pas terminé avec leur mercato. "On attend du monde devant oui," répond Favre à la question. Cavani et Diop ? "Diop fait partie de la liste, Cavani est en Espagne et devrait continuer sa carrière là-bas," répond le président Jean-Pierre Rivère, qui a tenu à remercier le travail de Iain Moody, en charge du recrutement cet été après le départ de Julien Fournier. "On cherche un latéral gauche aussi," précise Favre. "On va aussi peut-être avoir des départs. Flavius Daniliuc a 21 ans et il veut jouer. Bien sûr que j'aimerais le garder mais je comprend ses envies." Le jeune défenseur autrichien pourrait traverser les Alpes pour se relancer.