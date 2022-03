Nicolas Saint-Ruf (USO) connaîtra sa première sélection avec la Guadeloupe "à la maison" face au Cap-Vert

Le stade de la Source accueille un match international ce mercredi. Exit le National et l'US Orléans et place aux sélections guadeloupéennes et cap-verdiennes. Une première en métropole pour les Gwada Boys. Et une première aussi pour le capitaine de l'USO, Nicolas Saint-Ruf. Appelé pour la première fois par le sélectionneur Jocelyn Angloma, le défenseur central va connaître ses premières minutes sous le maillot vert et livre ses premières impressions dans 100% USO ce mardi sur France Bleu Orléans. Interview.

France Bleu Orléans : Qu'est-ce que ça représente pour vous cette première sélection avec l'équipe nationale de Guadeloupe?

Nicolas Saint-Ruf : C'est une grande fierté, évidemment. Je sais que ça tenait à cœur à mes parents, ils m'ont transmis ça. J'ai eu cette opportunité, en plus, à Orléans, donc ça fait encore plus plaisir puisque je suis de la région, donc ça tombe bien !

FBO : Un match au stade de la Source, pour vous, c'est à la maison, il n'y a quasiment pas de changement, presque pas l'impression d'être en sélection même...

NSR : Justement, j'ai prévenu l'intendant au club de ne pas enlever ma pancarte dans le vestiaire, puisqu'on va changer dans le même vestiaire que quand je joue pour l'USO. On peut dire que je suis clairement à la maison.

FBO : C'est la première sélection d'une longue série ?

NSR : Oui, j'espère que derrière, il y en aura d'autres. C'est ma première dont je découvre surtout. J'ai appris à connaître un peu mes coéquipiers, le sélectionneur, tout ça et je vois comment ils fonctionnent après à moi d'être bon et de prouver que je peux revenir.

Justement, comment ça se passe ? La sélection est arrivée ce week-end, et vous vous entraînez au stade de la Source.

NSR : Je suis arrivé samedi soir, eux le samedi matin. On a fait un entraînement dimanche sur le terrain de la Source, exactement, on s'est entraîné hier et aujourd'hui et puis match demain pour moi contre le Cap Vert et après, je retournerai en club.

FBO : Pour jouer à Avranches, vendredi. Vous disiez que ça tenait à cœur à vos parents de jouer pour la Guadeloupe. C'est quoi votre rapport à la Guadeloupe, justement ?

NSR : Mes deux parents sont nés là-bas, moi je suis né à Rouen, mais j'ai toujours été habitué à partir en vacances là-bas. Même si mes parents sont à Rouen, j'ai une bonne partie de ma famille qui est là bas. Ça me permettait d'avoir de très belles vacances aussi, j'ai toujours contact là-bas, j'ai tous mes cousins, mes grands parents qui étaient là bas aussi. Ça me permet de garder le contact avec toute la famille.

Ça permet d'avoir une autre visibilité, pour que les gens qui sont en métropole puissent découvrir cette équipe de Guadeloupe - Nicolas Saint-Ruf

FBO : C'est quoi votre rôle dans cette sélection ? Jocelyn Angloma disait que vous aviez montré les installations à tout le monde... Presque le grand frère de cette sélection...

NSR : C'est clair, sachant que je connais la route pour aller au stade, que je connais un peu tout, donc c'est clair que sur ça, je les ai un peu orienté puisque en plus, c'est la première fois qu'ils jouent un match en métropole. Ça m'a permis de m'intégrer un peu plus et à eux de me connaître un peu mieux, tout simplement.

FBO : C'est vrai que c'est un moment inédit, en tout cas pour l'équipe de Guadeloupe, de jouer en métropole, de jouer contre une équipe du Cap-Vert qui a été huitième de finaliste de la CAN cette année. C'est important pour la sélection...

NSR : Il y a un gros match contre le Cap-Vert, il y a un match aussi ce week-end, contre la Martinique. Et qui dit Guadeloupe Martinique, dit derby. Ça permet d'avoir une autre visibilité, pour que les gens qui sont en métropole puissent découvrir l'équipe. Sinon c'est sur les réseaux, voire à la télé...

FBO : Il faut s'attendre à quoi en terme de jeu, mercredi soir, face à face au Cap-Vert ? Ce sont eux les favoris ?

NSR : Oui, ils ont fait 8e de finale à la dernière CAN (éliminés par le Sénégal, futur vainqueur, Ndlr). Ce n'est pas rien. Donc clairement, on y va avec des intentions, évidemment, on n'a pas peur aucun souci. Mais on sait que oui, le Cap-Vert, c'est une nation qui est reconnue. Nous, on est à peine en train de se faire connaître, donc c'est un bon petit challenge !

FBO : Et devant un public qui devrait être présent en nombre. La communauté guadeloupéenne devrait venir notamment de Paris...

NSR : Exactement et même à Orléans il y a une bonne petite communauté, donc il devrait y avoir du monde !

Guadeloupe-Cap Vert, c'est ce mercredi au stade de la Source. Coup d'envoi à 20h. L'achat de billets est disponible sur le site de l'US Orléans/Pages/PageSpectacles.aspx), de huit à 12 euros. Une billetterie physique est également mise en place le jour du match, au stade de la Source, de 10 à 15 euros.