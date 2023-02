Nicolas Seube, le directeur du centre de formation du SM Caen, invité dans Allo Malherbe

Nicolas Seube sera l'invité de Allo Malherbe ce lundi soir de 18h05 à 19h. Le directeur du centre de formation du SM Caen pourra revenir sur les débuts chez les pros de joueurs qu'il a coaché la saison dernière lors de l'épopée de la Coupe Gambardella et aborder de façon plus générale la formation caennaise.

Nous reviendrons évidemment sur l'actualité des Rouge et Bleu et de la victoire arrachée sur le fil ce samedi face à Grenoble (2-1). Venez partager votre opinion, vos analyses et vos questions en nous appelant au 02.31.44.48.44. Vous pouvez également nous interpeler via les réseaux sociaux et le Hashtag #allomalherbe ou encore via notre Facebook Live.

Gagnez vos places pour SM Caen - Sochaux

Deux places pour le prochain match à domicile du SM Caen seront à gagner après tirage au sort parmi les auditeurs qui auront participé à l'émission en appelant le 02.31.44.48.44. Il s'agira de la rencontre entre le SM Caen et Sochaux le 06 mars prochain.

