Nicolas, supporter à distance du SM Caen

Caen, France

La passion de Nicolas pour le SM Caen remonte à ses années lycée, à Flers, quand le club de football normand jouait encore à Venoix.

"Je suis né en 1972. J'ai un peu grandi avec le SM Caen de Venoix à D'Ornano. Fin des années quatre-vingt, je suis allé avec des amis de Lycée à Venoix en virage, sous les tôles. Ça a été la passion."

Nicolas travaille depuis 2000 à Paris mais suit toujours les matchs des Rouge et Bleu et quand la distance est raisonnable et colle avec son emploi du temps, il n'hésite pas à se rendre sur l'un des déplacements du SM Caen.

"J'ai un très bon souvenir de Guingamp où ça avait été un très bon match. Tout le parcage avait bougé. C'était vraiment bien. La tribune avait bien vibré."

Retrouvez son portrait à écouter à la mi-temps de Rodez-SM Caen