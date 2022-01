Nicolas Usaï, nouveau coach du Nîmes Olympique : "Venez au stade et chantez !"

Nicolas Usaï a réalisé ce mercredi sa première conférence de presse en tant que nouvel entraineur du Nîmes Olympique. Conscient de la situation sportive du club, il vise d'abord le maintien et espère fédérer dirigeants, joueurs et supporters du club.

Ce mardi, Nicolas Usaï, 47 ans, a livré ses premières ambitions aux journalistes. Enthousiaste d'arriver dans un club qui suscite beaucoup de passion, il souhaite d'abord retrouver une communion avec les supporters : "Venez au stade et chantez ! J'ai qu'une envie, c'est de rentrer dans les Costières comme je l'ai connu en tant qu'adversaire. L'idée, c'est de fédérer au niveau du staff technique, du groupe, des joueurs, des supporters et des dirigeants."

Le natif de Marseille motive d'ailleurs sa venue par cette ferveur : "Au début d'année si on m'avait demandé dans quel club j'aurais souhaité évoluer, très rapidement j'aurais dit le Nîmes Olympique parce que je suis sudiste et je sais ce que représente le club. [...] On compare souvent les Costières à une arène, ça donne envie". Il explique aussi avoir sollicité les conseils d'anciens nîmois, comme l'attaquant Umut Bozok, qu'il a connu en tant qu'entraineur de Marseille Consolat.

Un entraineur obsédé par le maintien

Nicolas Usaï reste pragmatique et vise d'abord le maintien. Il sait que le club est dans une situation sportive compliquée : après 19 journées, le Nîmes Olympique est 12ème de Ligue 2 avec seulement trois points d'avance sur le barragiste. "La première chose c'est de penser à la barre des 42 points. Et ce n'est pas seulement y penser, ça doit être une obsession quotidienne. Parler d'autre chose que d'attraper le maintien ce serait être rêveur", explique le nouveau coach.

Nicolas Usaï, le nouveau coach du Nîmes Olympique sur la pelouse du stade des Costières - Paul Le Guen

Pour atteindre cet objectif, il compte s'appuyer sur le staff actuel mais espère obtenir de nouveaux joueurs pendant le mercato hivernal qui est ouvert depuis le 1er janvier. "On en a discuté, il y a peut être des ajustements à faire et il y a peut être des joueurs qui vont quitter le club aussi. Il faudra être rapide et réactif, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais évidemment je verrais d'un bon œil d'avoir un peu de sang frais", détaille le nouveau coach.

Premier test ce samedi à Dijon

Premier défi pour Nicolas Usaï chez le 13ème de Ligue 2, Dijon, ce samedi à 19h. Mais l'entraineur ne met pas trop de pression à ses joueurs pour le premier match sous ses ordres : "L'idée c'est d'aller crescendo. Ça peut paraitre paradoxal parce que les matchs arrivent vite mais c'est excitant, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois me pencher."

Une rencontre à suivre en direct sur France Bleu Gard Lozère avec Romain Collet-Gaudin et notre partenaire Objectif Gard.