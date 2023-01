Nicolas Usaï "satisfait" après la victoire de l'USO face à Romorantin (4-1)

Une semaine avant la reprise du National, le nouveau coach de l'USO Nicolas Usaï continue de jauger son équipe. Ce vendredi 7 janvier, les Jaune et Rouge affrontaient Romorantin (N2) au stade de La Source. Comme lors du précédent match amical face à Saint-Pryvé, les Orléanais ont évolué à quatre défenseurs.

Et la copie rendue est bonne, malgré l'ouverture du score des visiteurs à la 5ème minute sur corner. Les Loirétains ont dominé et multiplié les actions chaudes en première période, sans réussir à marquer. Mais au retour des vestiaires, le réalisme était de mise avec quatre buts inscrits. Des réalisations de N'joh, Berthier, Bretelle et Gassama.

Deux recrues toujours attendues

Après la rencontre, Nicolas Usaï a souligné le bon match de ses joueurs et surtout l'implication de tout son groupe : "On a besoin de l'ensemble de l'effectif pour créer une émulation. Je suis satisfait de ce que je vois à l'entraînement, maintenant le révélateur, cela reste la compétition et ce match la semaine prochaine face à Dunkerque." Le tacticien a également évoqué le mercato orléanais. Un attaquant avait été ciblé par Xavier Collin avant son départ. "J'ai validé la piste, ça avance" explique Nicolas Usaï, qui a laissé entendre que des départs n'étaient pas à écarter. Un autre joueur doit arriver, mais le profil est plus flou à l'heure actuelle et dépendra des besoins ciblés par le nouvel entraîneur.

"Je serai à l'écoute des supporters s'ils ont besoin d'échanger"

La question de la relation avec les Drouguis a également été évoquée. Le week-end passé, les ultras orléanais ont fait par de leur inquiétude après la nomination du nouvel entraîneur, parlant d'un "second choix par défaut, à la carrière malheureuse". Nicolas Usaï l'affirme, il n'avait pas eu connaissance jusqu'ici de cette prise de position. "Vous savez, je n'ai pas de réseaux sociaux et je ne lis pas la presse. Je sors d'une expérience au Nîmes Olympique, où les rapports entre les supporters et la direction étaient volcaniques. Nous sommes tous des passionnés. Je serai à l'écoute des supporters s'ils ont besoin d'échanger, ma priorité pour l'instant, cela reste les joueurs. Premier ou second choix, je suis très heureux d'être ici. " a déclaré le Marseillais.