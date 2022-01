Nicolas Usaï vers le Nîmes Olympique, Pascal Plancque est mis à pied

"Le Nîmes Olympique a notifié ce jour à M. Pascal Plancque, entraîneur de l'équipe première, sa mise à pied à titre conservatoire". Deux lignes, pas plus, voilà ce que contient le mail envoyé ce lundi après-midi aux médias par la direction du Nîmes Olympique. Alors que le départ du directeur sportif Reda Hammache est déjà dans les tuyaux, celui du technicien gardois aura peut-être lieu avant. Selon L'Équipe, le président du club nîmois, Rani Assaf, est en contact avancés avec l'ancien entraîneur de Châteauroux (2018-2020), de l'Athletico Marseille et de Sedan. D'après nos confrères et partenaires d'Objectif Gard, Pacal Plancque a déjà acté son départ et Nicolas Usaï va bien signer à Nîmes. Il serait même dès samedi sur le banc des Crocos.

Pascal Plancque a encore 18 mois de contrat.

Nicolas Usaï, 47 ans, a été formé à l'Olympique de Marseille. Il a évolué comme défenseur à Valenciennes, Alès (2001-02), Angoulême ou encore Cherbourg.

Les Crocos, douzièmes de Ligue 2, se déplacent à Dijon ce samedi 8 janvier.