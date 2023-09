Niklas Schmidt, la qualité allemande au TFC

Niklas Schmidt, lunettes sur le nez à la sortie des vestiaires, s'est arrêté au micro de France Bleu Occitanie après la rencontre d'Europa League face à l'Union Saint-Gilloise à Bruxelles (1-1). L'occasion d'en savoir un peu plus sur les premières semaines à Toulouse du milieu de terrain, troisième Allemand de l'histoire à porter le maillot du TFC.

"Le nul est logique"

Niklas Schmidt est d'abord revenu sur ce nul décroché en Belgique : "C'était une bonne équipe avec de bons joueurs en face. On a eu quelques problèmes en première période mais en deuxième mi-temps on a vraiment mieux joué. Je trouve que ce match nul est assez logique finalement. On ne peut pas avoir de regret. Notre première mi-temps n'était pas assez bonne. Il faut être bon sur 90 minutes.

Dans cette semaine à trois déplacements (nuls à Marseille et Bruxelles, déplacement à Lens dimanche), le TFC s'en sort plutôt pas mal mais Schmidt veut plus : "C'est bon pour la confiance oui, mais on veut surtout gagner des matches. On a joué deux grosses équipes donc on va se contenter de ça."

"Les gars sont drôles"

Niklas Schmidt, 25 ans, est donc arrivé du Werder cet été. Son club formateur où il aura passé 11 années. Il découvre donc la France, loin de ses habitudes allemandes. Mais a l'air épanoui et glisse dans un grand sourire : "Cette équipe est incroyable. Il y a énormément de cultures différentes et de langues parlées. J'apprends un peu tous les jours mais franchement, tous les gars sont très drôles donc pour moi c'est vraiment facile. C'est un nouveau challenge pour moi, je suis très heureux. En plus, au début je n'étais pas très en forme physiquement. C'est de mieux en mieux."