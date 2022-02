Nîmes à Caen samedi avec Zinedine Ferhat

Le 30 octobre. Une éternité. C'était la dernière apparition dans le groupe pro de Zinedine Ferhat. Ensuite ? Un transfert longtemps dans l'air du temps, et puis finalement.. enfin, le calumet de la paix. Le coach Nicolas Usaï a décidé de le réintégrer après une longue discussion cette semaine. "Même s'il aura un manque de rythme, sur le plan athlétique, il n'est pas trop mal, estime son entraîneur. Après, c'était plus savoir ce qu'il avait sur le plan psychologique et dans la tête, que dans le coffre. Ses qualités de footballeur et d'athlète, on les connaît tous"

"Il fallait qu'on aborde certains sujets pour savoir s'il était prêt à se fondre dans le groupe. La relation a toujours été très claire dans le mois d'attente. Il a toujours été souriant, respectueux des règles." Nicolas Usaï, entraîneur Nîmes Olympique

Après leur défaite inattendue aux Costières face à Dunkerque le week-end dernier, les crocos jouent à Caen ce samedi, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 2. Les Nîmois, qui occupent la 8e place du classement affrontent une équipe en difficulté cette saison. Les Normands sont 15e à 6 points des Crocos.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Coup d'envoi à 19h. Rencontre à suivre en direct sur France Bleu Gard Lozère avec Romain Collet-Gaudin et Corentin Corger d'Objectif Gard. Rendez-vous dès 18h45 pour l'avant match