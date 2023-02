Nîmes - AS Saint-Étienne : un match à quatre points pour les Verts

Prendre des points, remonter au classement. Prendre des points, remonter au classement. Voila le seul mot d'ordre qui compte aujourd'hui, à l'ASSE. Répété à l'envie par l'entraineur, Laurent Batlles. Des points pour s'éloigner enfin d'une zone rouge qui colle aux basques des Stéphanois depuis de trop longs mois. En ce mois de février capital pour le maintien, cela passe donc par un nouveau résultat positif ce lundi, à Nîmes (premier relégable, un point derrière les Verts).

Des absents mais la même tactique ?

Pour ce nouveau rendez-vous face à un concurrent direct pour le maintien, l'ASSE sera privé de trois joueurs devenus majeurs. Gaëtan Charbonnier (ligament croisé, indisponible jusqu'en fin de saison), Aïmen Moueffek (ischios, indisponibilité indéterminée) sont forfaits. Mathieu Cafaro est lui suspendu. Quant à Kader Bamba, il poursuit sa période de réathlétisation.

Fort de deux succès rassurants face à Annecy et Dijon, l'entraineur Laurent Batlles devrait de nouveau opter pour un système modulable en 3-5-2. Dennis Appiah pourrait prendre la place de Mathieu Cafaro en piston droit. Comme face à Dijon, Victor Lobry et Ibrahima Wadji pourraient remplacer Aïmen Moueffek et Gaëtan Charbonnier.

Retour de Briançon, première pour Pavlovic

Victime d'une impressionnante blessure le 28 janvier dernier face à Sochaux (21 points de suture au tibia après avoir heurté un poteau), le défenseur Anthony Briançon fait son retour dans le groupe. Reste à savoir si le capitaine habituel se sent assez prêt pour démarrer la rencontre.

Recruté lors des dernières heures du mercato hivernal pour pallier justement l'absence d'Anthony Briançon, Mateo Pavlovic fait ce lundi sa première apparition dans le groupe stéphanois. Vingt jours après son arrivée, le défenseur semble enfin prêt à disputer une rencontre. Son dernier match officiel remonte au mois de novembre dans le championnat croate.

Un déplacement très encadré pour le peuple vert

Vendredi, a préfecture du Gard a annoncé que 382 supporters de l'AS Saint-Étienne avaient l'autorisation de participer au déplacement à Nîmes. Il s'agit des supporters stéphanois " prémunis de titres d’accès au stade et acheminés sous la responsabilité de l’Association Sportive de Saint-Étienne par bus et minibus exclusivement."

Dans l’enceinte du stade (à l’exception du parcage), tout comportement permettant de caractériser la qualité d’un individu en tant que supporter de l’ASSE sera interdit : arborer un drapeau, une écharpe, un signe ou toute autre pièce de vêtement aux couleurs ou aux symboles de l’Association Sportive de Saint-Étienne ou de chanter les hymnes propres à ce club.

Nîmes - ASSE, 24e journée de Ligue 2, à vivre ce lundi dès 20h sur France Bleu Saint-Étienne Loire

