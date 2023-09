Nîmes - ASNL : les Nancéiens joueront en or et noir, leur nouveau maillot extérieur

Les joueurs de l'AS Nancy évolueront en noir et or sur la pelouse de Nîmes ce vendredi 22 septembre en National 1 de football. Avec des Crocodiles rouge et blanc, impossible pour le club aux chardons d'arborer ses couleurs traditionnelles. Une première pour la saison 2023-2024. "L’ASNL inaugurera son maillot extérieur ce vendredi à Nîmes. Noire et or, cette nouvelle tenue est inspirée par le bâtiment de L’Autre Canal", annonce le club sur X (ex-Twitter).

Le maillot en question est de la marque Kispsta, avec une dominante en noir sur l'ensemble du buste, des bandes en or sur les manches et le côté, ainsi que de fins liserés verticaux, en référence aux néons lumineux de la salle de concert. Pour inaugurer cette nouvelle tunique, deux anciennes stars du club sont venues la présenter : David Zitelli (à gauche), champion d'Europe Espoirs 1988 et champion de France de D2 avec l'ASNL en 1990 et Moncef Zerka (à droite), vainqueur de la Coupe de la Ligue 2006.