Nîmes - ASSE : les Verts à la croisée des chemins

Deux semaines après la claque reçue face à Monaco (0-4) et avec une coupure due à la trêve internationale, les Verts abordent un déplacement périlleux face aux Nîmes Olympiques. Seizième, les Stéphanois devancent leur adversaire du jour (18e) de quatre points et doivent tout faire pour, à minima, maintenir l'écart à huit journées de la fin du championnat.

"Je pense que c'est le match le plus important de la saison jusqu'ici concède Denis Bouanga. Il va déclencher beaucoup de choses. Que ce soit dans les deux sens. On va espérer les trois points et regarder ensuite vers le haut. Il ne faut surtout pas perdre et ne pas penser à la défaite. Là-bas cela va être une grosse bataille" explique l'attaquant gabonais qui a évolué une saison à Nîmes avant de rejoindre le Forez à l'été 2019.

Enfin une victoire face à un concurrent direct ?

Dans ces matchs de mal classés, l'AS Saint-Étienne n'a jamais affiché son meilleur visage cette saison. La défaite face à Lorient et les nuls concédés contre Dijon, Nantes et Nîmes l'attestent, les Verts n'y arrivent pas face aux équipes supposées plus faibles. En pénétrant sur la pelouse du stade des Costières de Nîmes ce dimanche après-midi il faudra se souvenir du match aller.

Face à des Gardois amputés de plusieurs joueurs majeurs, l'ASSE avait concédé le match nul (2-2 le 20/12) alors qu'elle aurait dû se rendre la rencontre facile après une belle entame. Son efficacité devant le but posait déjà problème en 2020.

Romain Hamouma de retour

Pour forcer la décision Claude Puel devrait pouvoir compter sur le retour de Romain Hamouma : "Romain a fait une bonne reprise après plusieurs semaines d'absence (depuis le 07 février). Mais je ne vais pas vous dire s'il est capable de débuter ou de rentrer. Je n'ai pas envie de vous donner des indications". Le manager général de l'AS Saint-Étienne ne souhaite pas dévoiler ses cartes dans ce "match important face à un concurrent direct. C'est une possibilité pour prendre de la distance avec Nîmes. Une opportunité à saisir. Il y a des attentes et des interrogations autour du niveau des deux équipes après 15 jours de trêve".

Une certitude, Claude Puel devra se passer de Ryad Boudebouz et Maxence Rivera. Les deux milieux de terrain sont forfaits pour le déplacement dans le Gard.