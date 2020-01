Nîmes cale face à Rennes

En match en retard ce mercredi soir, le Nîmes Olympique s'incline sur son terrain, 1-0 face au Stade Rennais. Les Crocos non seulement restent avant-derniers mais perdent en plus du terrain sur Amiens.

Nîmes, France

Ils espéraient bien enchaîner un 2e succès consécutif en championnat. Après avoir battu Reims le week-end dernier, les footballeurs nîmois jouaient ce mercredi un match en retard (12e journée) face à Rennes. Une occasion en or, sur le papier, de s'offrir un peu d'oxygène dans la course au maintien. Malheureusement pour les Crocos, ce sont les bretons qui repartent avec les 3 points et s'imposent 1-0.

Peu après l'heure de jeu, le rennais Camavinga écarte sur Flavien Tait côté gauche, l'ancien joueur d'Angers lance à son tour Adrien Hunou parti dans le dos de la défense des Crocos. P Martinez dévie de la tête, mais Hunou est encore là et reprend le ballon d'une volée du gauche qui trompe Bernardoni (1-0).

Une sale soirée pour les Nîmois. Ils perdent en plus 2 pièces maîtresses sur blessures : Briançon et Ripart.

Dans l'autre match en retard de la soirée, Amiens et Reims font match nul (1-1). Les Crocos restent avant-derniers de Ligue 1, à désormais 3 points de l'Amiens SC, 18e.