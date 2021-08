Nîmes défend sa place sur le podium face à Caen

Une très belle affiche ce samedi après-midi aux Costières ! Le Nîmes Olympique reçoit Caen pour le compte de la 6e journée de Ligue 2. Au classement, les Crocodiles sont deuxièmes avec onze points. Les Normands, cinquièmes avec neuf points. Les Nîmois possèdent la meilleur défense de Ligue 2. Ils restent sur trois matchs sans concéder de but. Les Crocos réalisent tout simplement leur meilleur début de saison depuis 2006, et cela est du en partir à leur défense, la plus hermétique de L2 et à leur stratège Yassine Benrahou, impliqué sur 7 des 8 buts nîmois.

Reste maintenant à enchainer et confirmer sur la durée pour donner du sel à cette saison, avec à Caen cet après midi, puis, Grenoble, Amiens et le Paris FC dans les trois semaines à venir, l'occasion est belle de prouver notamment que Nîmes Olympique n'est pas seulement un tube de l'été.

A noter quand même que l'attaquant Moussa Koné et le milieu de terrain Siddy Sarr n'ont pas été retenus pour affronter Caen. Arrivés à la reprise avec un mois de retard, ils s'entraînent en marge du groupe pro.

Nîmes / Caen, coup d'envoi 15h. A vivre en direct dès 14h30 sur France Bleu Gard Lozère, avec nos confrères d'Objectif Gard.