Nîmes-Dijon : "Le but de Nolan Roux est à l'image de notre grinta, on ne lâchera jamais !" (Loick Landre)

Nîmes, France

Pour la première de la saison, Nîmes obtient 2 succès consécutifs en Ligue 1 !

Loick Landre, qui remplace brillamment le capitaine Anthony Briançon toujours blessé, s'est arrêté au micro de France Bleu Gard Lozère après ce succès obtenu contre Dijon et a voulu revenir sur le but de Nolan Roux : "C'est un but à l'image de notre première période, on y a cru, nous avons été conquérants. Nolan l'a prouvé sur ce deuxième but. Il s'est arraché, a pressé le gardien et cela nous a sourit. Ce but (son premier avec Nîmes) est à l'image de notre grinta, on ne lâchera jamais ! C'est super positif !"

"Jamais deux sans trois" dit le proverbe

Apres avoir gagné contre Monaco puis contre Dijon, le Nîmes Olympique se déplace ce samedi 8 février sur la pelouse de l'OGC Nice en quête d'une 3e victoire consécutive. Un succès qui serait le premier à extérieur de la saison en L1. Coup d'envoi à 20h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.