Lille-Nîmes : Un point qui fait du bien ! (2-2)

Lille, France

Bernard Blaquart a tenté un coup et il a été presque gagnant. Il a choisi de titulariser dans un 4-4-2 Kevin Denkey pour la première fois de la saison. L'international Togolais a marqué son 3e but de la saison en seconde période, pas suffisant pour donner la victoire aux Nîmois.

Les filets adverses tremblent de nouveau, enfin !

Depuis le but victorieux de Romain Philippoteaux contre Toulouse le 21 septembre dernier, Nîmes n'avait plus marqué en Ligue 1. Pourtant contre Montpellier et Saint-Etienne, les hommes de Bernard Blaquart ont eu beaucoup d'occasions mais sans réussite. Contre Lille, les Crocos ont eu aussi des occasions et cette fois-ci, deux sont allées au fond des filets ! Renaud Ripart dans le temps additionnel de la première période marque de nouveau sur penalty, son premier but de la saison à l’extérieur. Il le fallait ce but avant le pause car Lille menait depuis la 12e minute et une réalisation de Loïc Remy. En seconde période, Ripart centre à ras de terre et Denkey reprend avec succès aux six mètres du gauche (1-2, 71e). Malheureusement, Lille parvient à égaliser grâce à son buteur maison, Victor Osimhen marque de près son 7e but à domicile en L1 (2-2, 80e).

Paul Bernardoni se blesse, première pour Lucas Dias

Une mauvaise nouvelle pour le club rouge et blanc, c'est la blessure de Paul Bernardoni. Sa cheville se tord en retombant sur Pablo Martinez (18e). Le gardien prêté par Bordeaux pour la deuxième année, est contraint de quitter la pelouse (43e). Lucas Dias, 20 ans, le remplace et fête son premier match en Ligue 1. Le deuxième avec les professionnels après le match à Auxerre en Ligue 2, le 29 novembre 2016 (2-0). Bernardoni souffrirait d'une entorse à la cheville et devrait, on l’espère, revenir pour le match contre Amiens le 19 Octobre prochain !

Un bon point de pris avant la trêve internationale

Nîmes n'a toujours pas gagné à l’extérieur cette saison (3 nuls et 2 défaites) mais ils ont stoppé la série de 8 victoires consécutives à domicile de Lille en Ligue 1. Bernard Blaquart sort un peu frustré de la rencontre : "Il y a un peu de tout, de la déception, de la frustration ou de la satisfaction. C'est un bon résultat, c'était important de revenir. Mais on est passé près de la victoire, comme de la défaite." Le Nîmes Olympique obtient son neuvième point de la saison et peut se reposer un petit peu, la reprise est prévue le mercredi 9 Octobre.

Prochain match des crocodiles ce sera contre Amiens le samedi 19 octobre à 20h au Stade des Costières pour la 10e journée de Ligue 1. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.