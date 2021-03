Après les chansons gitanes parodiées par l'humoriste et ses compères avant la réception du PSG par le MHSC, en décembre dernier, voici une nouvelle vidéo publiée par le site Winamax.

Nimes / Montpellier : Julien Cazarre et sa bande publient une nouvelle parodie avant le derby

Julien Cazarre et sa bande

A la veille du derby Nîmes / Montpellier en Ligue 1, Julien Cazarre et sa bande en remettent une couche ! Déjà, avant la réception du PSG par Montpellier en décembre dernier, l’humoriste et ses acolytes, des anciens du groupe Canal Plus aujourd'hui chez Winamax Sport, avaient publié une vidéo très drôle sur internet.

On les voyait déguisés, postés dans ce qui devait ressembler à un camp de gens du voyage, où ils reprenaient et parodiaient des chansons gitanes pour chambrer gentimentet avec bienveillance les footballeurs héraultais ainsi que les parisiens.

Les Lopez du 30 et du 34

Et voilà qu'aujourd'hui, à quelques jours du bouillant Nîmes - MHSC aux Costières, la fine équipe publie une nouvelle vidéo. Cette fois, les humoristes font référence à des vidéos qu’avaient posté deux groupes de gitans qui s’opposaient il y a quelques années sur la plateforme Youtube. Vidéos dans lesquelles ils se défiaient et s’insultaient.

On a donc droit, dans cette parodie, à un enchaînement de vidéos, avec une famille de chaque côté : les Lopez du 34 et les Lopez du 30. Cinq nîmois, cinq montpelliérains, torses nus ou en débardeur, qui tentent de s’intimider et qui s’insultent copieusement avant le derby les deux formations. Ames sensibles s'abtenir.