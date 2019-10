Nîmes ne perd plus mais ne gagne plus en L1, un bon point de pris à Reims (0-0)

Reims, France

Avec encore beaucoup d'absents (Bernardoni, Depres, Stojanovski, Fehrat blessés et Deaux malade), Nîmes a livré une bien meilleure copie que lors du dernier match contre Amiens mais sans pour autant l'emporter.

Un manque de réussite récurrent pour les Crocodiles.

Comme face à Saint-Etienne, Montpellier ou encore Lille, les Crocos ont eu des occasions mais n'ont pas réussi à gagner ce match. Sur un corner sortant de Valls, dévié au premier poteau par Briançon, Fomba met un plat du pied gauche que Rajkovic capte par chance sur sa ligne (0-0, 26e). 4 minutes plus tard, sur un autre corner de Valls, la tête de Denkey au second franchit la ligne mais M. Turpin n'accorde le but car son arbitre assistant a levé son drapeau, l'explication : le corner de Valls est sorti de la zone de jeu pour y revenir. Le problème, le VAR n'est pas consulté pour réellement savoir si le ballon est sorti et le but de Denkey n'est pas accordé (0-0, 30e). En seconde période, Ripart sur un nouveau corner nîmois place une magnifique tête au premier poteau mais Rajkovic sauve les siens d'une exceptionnelle parade (0-0, 56e).

Un clean sheet, une première depuis plus d'un mois !

Nîmes n'a pas pris de but et peut surtout remercier Pablo Martinez hauteur d'un très grand match qui a sauvé les Crocos à deux reprises sur des actions très dangereuses des Rémois. Lucas Dias qui remplace Paul Bernardoni, toujours blessé, a lui aussi réalisé une bonne performance. Le gardien de 20 ans pour sa première titularisation à l’extérieur en Ligue 1 n'a pas pris de but et répond parfaitement aux attentes. ll s'interpose avec brio sur le tir en force de Dia (0-0, 9e). Pour le reste, Dias a été impeccable sur ses sorties aériennes et très rassurant sur ses prises de balles. Pablo Martinez qui s'est arrêté au micro de France Bleu Gard Lozère est satisfait de cette performance défensive : "C'était important de ne pas prendre de but, on a pris des buts un peu casquette sur les derniers matchs, il était important surtout à l’extérieur de montrer notre solidité c'est ce que nous avons fait. Je suis très agréablement surpris par Lucas Dias qui en peu de temps a pris énormément d'assurance et dirige très bien notre défense !"

Plus d'un mois aussi sans gagner en Ligue 1...

Les Crocos ne perdent plus, c'est le 3e match nul consécutif pour les hommes de Bernard Blaquart en L1 mais Nîmes n'arrive plus à prendre les 3 points. Il faut remonter au 21 septembre dernier pour voir la dernière victoire des Gardois (1-0 contre Toulouse, but de Philippoteaux). Vous ajoutez à cela les défaites contre Montpellier et Saint-Etienne. Nîmes n'a pris que 3 points sur les 5 derniers matchs.

La semaine prochaine sera chargée pour Nîmes avec deux rencontres à domicile.

Au programme : Lens en 1/16e de finale de la Coupe de la Ligue (mardi 29 octobre à 18h45) et la venue de Rennes (samedi 2 novembre à 20h). Il va falloir absolument gagner contre les Rennais pour respirer un peu dans le bas du classement. Nîmes reste 18e. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match de la 12e journée en direct et en intégralité.