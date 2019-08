Nîmes obtient de bien belle manière son premier point de la saison à Monaco (2-2).

Monte-Carlo Beach, Roquebrune-Cap-Martin, France

Au coup d'envoi, cinq recrues (Bernardoni, Deaux, Fomba, Fehrat, Philippoteaux) étaient titulaires sur la pelouse du stade Louis II. Martinez et Briançon suspendus, Miguel glissait en défense centrale, Paquiez prenait le couloir gauche de la défense. Fomba et Deaux, arrivés tous les deux dans le Gard cette semaine, ont directement intégré le 11 de départ.

Trente bonnes premières minutes puis tout se dérégla avant la pause

A l'inverse du match contre Nice (2e journée), les Nimois ont beaucoup mieux commencé la rencontre, sans pour autant ouvrir le score, Philippoteaux par deux fois eu l'occasion de marquer mais sa frappe n'était pas cadrée (0-0, 15e), surtout son tir fut repoussé par la transversale de Lecomte (0-0, 32e). La tentative de l'ancien Auxerrois a malheureusement réveillé les Monégasques. Landre sauve sur sa ligne une frappe de Ben Yedder (0-0, 33e). Monaco insiste et sur un beau travail de Golovine, Slimani, nouvelle recrue de Monaco marque d'un tir imparable du droit (1-0, 40e). Les Nimois subissaient les assauts monégasques et les filets de Bernardoni tremblaient une seconde fois dans le temps additionnel quand Ben Yedder, autre recrue de l'ASM achetée 40 Millions d'Euros, marqua de près. Monaco, réaliste, menait 2-0 à la mi-temps.

L'expulsion de Jemerson, le tournant du match !

L'international brésilien sur un tacle dangereux sur Philippoteaux est expulsé en deux temps, il reçoit d'abord un carton jaune puis un carton rouge après visionnage de la vidéo. Le rouge était mérité (2-0, 55e). C'est un nouveau match qui commence et Nimes jouait beaucoup mieux ! Lecomte, sur une frappe de près de Fehrat, sauve la maison monégasque d'une magnifique parade (2-0, 61e). Nimes pousse et les Crocos reprennent espoir. Fehrat centre dans la surface, Philippoteaux contrôle entre deux adversaires et d'un pointu marque le premier but des Crocos à l’extérieur (2-1, 70e).

Le coach gagnant de Coach Blaquart

Denkey, entré une minute auparavant à la place de Deaux, qui a fait un bon match pour sa première avec le NO, est à la réception d'un centre de Fehrat, il surgit et égalise au second poteau sur son premier ballon ! (2-2, 82e). Fehrat réalisait lui aussi un très bon match et a délivré ses deux premières passes décisives qui en appelleront d'autres au cours de la saison. Les Crocos poussent pour gagner, on adore cette grinta, l'ADN du club, et Glik sauve Monaco sur une intervention décisive devant Ripart (2-2, 84e). Pas de but par la suite. Les Gardois décrochent leur premier point de la saison, elle est lancée ! Enfin !

Prochaine rencontre, ce sera le samedi 31 Août à 20h contre le promu Brest au stade des Costières pour la 4e journée de Ligue 1. Pablo Martinez et Anthony Briançon reviendront de suspension, France Bleu Gard Lozère vous fera vivre le match en direct et en intégralité.