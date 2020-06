Nîmes Olympique : 3,5 millions d'euros pour Andres Cubas

Andres Cubas se rapproche de plus en plus du Nîmes Olympique. Le montant du transfert est estimé à 3,5 millions d'euros. Le joueur, formé à Boca Juniors, évolue en Argentine (à Talleres de Cordoba). Il a déjà évolué en Europe, à Pescara (Italie), mais sans grand succès, en 2017. À 24 ans, il se sent visiblement prêt à tenter à nouveau l'aventure européenne. Voilà son profil, signé Romain Collet-Gaudin, de France Bleu Gard Lozère.