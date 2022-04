Nîmes Olympique : " 43 points, j'ose dire que le maintien en Ligue 2 est acté ! " (Nicolas Usaï)

L'air de la Seine-Maritime réussit bien aux Nîmois. Après avoir gagné sur le même score au Havre le 12 Mars dernier, les crocos récidivent contre le promu QRM ! Ce 7e succès à l’extérieur de la saison permet aux Gardois de dépasser la barre symbolique des 42 points, synonyme du maintien. Le coach du NO Nicolas Usaï est plus que soulagé après le match : " 43 points, j'ose dire que le maintien est acté. 43 points cela me parait une barre positive pour acter le maintien. Je suis soulagé car on sort d'une période difficile, fallait garder le cap, fallait rester sereins, lucides. On était vraiment dans une spirale où on sentait un peu les vents contraires. C'est une grosse satisfaction d'avoir 43 points après ce match. Cela faisait un petit moment qu'on courait après. C'est un soulagement pour le staff technique, pour les joueurs, pour le Nîmes Olympique. Je suis fier de mes joueurs ! "

4 matchs encore à jouer pour clôturer cette saison et 2e match de la semaine ce vendredi contre un autre mal classé

Nîmes, qui est remonté à la 10e place au classement après 34 rencontres de championnat, veut désormais finir le plus haut possible. Ce vendredi 22 avril, les Nîmois accueilleront Rodez, 17e, qui reste sur 17 matchs sans succès en Ligue 2. La dernière victoire des Ruthénois remonte au 3 décembre 2021 et c'était contre... Nîmes (1-0). Espérons que les Gardois ne relancent pas les Aveyronnais !

NO-RAF, rencontre de la 35e journée à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère. Coup d'envoi ce vendredi 22 avril à 21h00. L'avant-match commencera à 20h45.