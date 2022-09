Nîmes Olympique : "À 2 partout, on n'a pas le droit de prendre ce troisième but." peste Nicolas Usaï.

Mauvaise semaine pour les Gardois qui en marquant quatre buts n'ont même pas réussi à prendre un point lors de ces deux rencontres à l'extérieur. Comme à Grenoble mardi dernier, il y avait la place pour ne pas repartir bredouille de ce déplacement dans le Nord mais Nîmes trop inexpérimenté, trop tendre et surtout pas très vigilant a pris 6 buts lors de ses 2 matchs. Beaucoup trop pour espérer un résultat dans cette Ligue 2, le coach nîmois Nicolas Usaï est amer après cette nouvelle défaite : " Prendre six buts en deux matchs, c'est beaucoup trop. À 2-2, on a le sentiment qu'on peut gagner le match malheureusement nous sommes assez naïfs sur le premier et le troisième but encaissé, notamment le dernier où on prend le but sur une entrée de touche. C'est dur à avaler. Nous sommes une équipe assez jeune donc on a un peu de naïveté. Au vu des situations, c'est plus qu'embêtant. On était en dette de buts, on marque de buts maintenant mais malheureusement derrière on fait des erreurs voire même des offrandes. Il faut respecter l'équilibre et faire en sorte de rester costauds. À 2 partout, on n'a pas le droit de prendre ce troisième but. "

Le match contre Bastia déjà important pour ne pas glisser dans la zone rouge

Les Nîmois accueilleront les Bastiais ce samedi 10 septembre pour essayer d'enchaîner un troisième succès à domicile. Nîmes Olympique-Bastia, match de la 8e journée à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère. Coup d'envoi le 10 septembre à 19h00. L'avant-match commencera à 18h45.