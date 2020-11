Nîmes Olympique : "On a arrêté d'essayer de faire du beau, on a fait de l'efficace !" (Pablo Martinez)

Les Nîmois gagnent leur deuxième rencontre à l’extérieur de la saison après le succès dans le derby le 4 octobre dernier. Nîmes qui avait encaissé 12 buts lors des 4 dernières rencontres a retrouvé de la solidité en défense, exactement comme à Montpellier. Un succès sans prendre de but qui ravit le défenseur Pablo Martinez qui nous a parlé en conférence de presse après la rencontre : "Cette victoire n'est pas très belle à voir vu de l’extérieur. C'est trois points, c'est ce qu'on était venu chercher cet après-midi. On a arrêté d'essayer de faire du beau et on a fait de l'efficace. Pour les gens ce n'est peut être pas le spectacle souhaité, ni rêvé mais pour nous, ça fait extrêmement du bien."

Deux buts de Renaud Ripart qui valent six points !

Comme lors de la victoire à Montpellier, l'unique buteur de la rencontre se nomme Renaud Ripart qui marque le premier penalty de la saison. C'est son deuxième but depuis le début du championnat, le quatorzième en carrière en Ligue 1.

De l’oxygène au classement

Avec ce deuxième succès hors des Costières, le Nîmes Olympique se donne un peu d'air dans le bas de tableau. Les gardois sont 15e avec 11 points en 11 rencontres. Cinq points de plus que le premier relégable, le Racing Club de Strasbourg. De bon augure avant un calendrier compliqué : un déplacement à Monaco puis la réception de Marseille le 4 décembre prochain. Nîmes va rejouer à l’extérieur pour la prochaine rencontre. Ce sera un déplacement princier à Monaco où Nîmes n'a jamais perdu depuis le retour en Ligue 1 (2 nuls). Coup d'envoi de la rencontre le dimanche 29 novembre à 15h00. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.