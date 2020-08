Nîmes Olympique : "On a fait deux cadeaux, c'est compliqué de revenir au score, j'ai des regrets." (J.Arpinon)

Les crocodiles peuvent avoir des regrets après cette rencontre à Nantes comptant pour la deuxième journée de Ligue 1. Passés au travers durant les 35 premières minutes, les hommes de Jérome Arpinon étaient déjà menés 2-0 après 27 minutes de jeu. Girotto ouvre le score sur une tête à la suite d'un corner de Coco venu de la droite (1-0, 11e) puis Louza sur penalty prend à contre-pied Baptiste Reynet (2-0, 27'). Nîmes réagit avant la pause mais par deux fois Lafont, le gardien nantais, est à la parade (2-0, 37e).

Une seconde période du NO bien meilleure mais pas suffisante pour arracher le nul

Nîmes dès le retour des vestiaires offre un autre visage, bien meilleur dans les duels, Nîmes et plus particulièrement Lucas Deaux pousse Louza à la faute, carton rouge indiscutable pour le Nantais après son tacle trop enlevé sur Deaux (2-0, 49'). Les crocos jouent mieux en supériorité numérique et Zinedine Fehrat enroule sa frappe du gauche à l'entrée de la surface, son tir touche la transversale et trompe Lafont (2-1, 57e). 5e but nimois cette saison, et 5e buteur different. Nîmes a donc plus de 30 minutes pour égaliser mais n'y arrivera malheureusement pas. Ripart, du droit, bute sur un très bon Lafont (2-1, 65e). Nantes souffre et finit même à neuf après l’expulsion de Fabio (2-1, 89e). Duljevic dans le temps additionnel a le ballon pour égaliser mais l'international bosnien croise trop sa volée du droit (2-1, 93e). Nîmes perd son premier match de la saison, rageant !

Des regrets après le match

Jérôme Arpinon en conférence de presse d’après match retient du positif après cette rencontre mais il souligne les offrandes données à l'adversaire : "On a fait deux cadeaux, à ce niveau là, quand tu as deux buts à rattraper, pour revenir au score c'est compliqué. En face il y a de bons joueurs. C'est dommage de ne rien ramener de Nantes. J'ai des regrets." Nîmes a vraiment du mal à extérieur en Ligue 1, les crocos perdent leur huitième match sur les neuf derniers en dehors du stade des Costières.

Pas de match le weekend prochain, trêve internationale oblige. Prochain rendez-vous pour le Nîmes Olympique, la réception de Rennes. Coup d'envoi à 15h00 le dimanche 13 Septembre. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.