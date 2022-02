Nîmes Olympique : "On a mis les deux doigts dans la prise en seconde période !" (Yassine Benrahou)

On n'arrête plus les Gardois en 2022, les crocodiles s'imposent une troisième fois consécutivement, une première cette saison en Ligue 2. Face à une équipe de Pau très performante à domicile (7 succès en 11 rencontres avant ce match en retard), les crocos ont su, comme à Valenciennes le 7 août dernier, marquer trois fois en seconde période après avoir fait une première période plus que moyenne. Les Nîmois ont en plus réussi à ne pas encaisser de but, une première depuis le succès 0-1 à Sochaux le 6 novembre dernier. Yassine Benrahou, buteur et passeur contre Pau revient en conférence de presse sur les deux visages du Nîmes Olympique dans le Béarn : "La première période est très mitigée, on a fait le dos rond, on a subi mais l'essentiel a été atteint, c'est à dire qu'on n'a pas pris de but avant la pause. En seconde période, on a mis les deux doigts dans la prise pour se réveiller. Je pense que le message du coach a bien été entendu. En seconde période, on a été tout l'inverse, on a été conquérant, on a été bien dans les impacts. Au niveau défensif, on a été très bien, on a été soudé, solidaire. On a fait ce qu'on devait faire !"

Une troisième rencontre à jouer en l'espace de neuf jours

Après avoir joué le 28 janvier puis ce 1er février, Nîmes va affronter en fin de semaine un mal-classé, Dunkerque, l'avant-dernier de cette Ligue 2. Les Gardois recevront les Nordistes ce samedi 4 février à 19h00 dans l'optique de viser une quatrième victoire consécutive. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre la rencontre en direct et en intégralité.