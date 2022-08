Nîmes Olympique : " On a ouvert notre compteur de point(s) ! " (Nicolas Usaï)

Après leur première défaite de la saison pour le compte de la première journée (nldr 0-1 Caen, le 30 juillet dernier), les Nîmois ont réussi à marquer et à prendre leur premier point de la saison. L'histoire retiendra que c'est Jens Thomasen, peu après la demi-heure de jeu, qui aura été le premier buteur du NO cette saison. Nicolas Usaï, réaliste sur la physionomie du match avec une grosse domination (stérile) des Verts, est plutôt satisfait de ce nul dans le Forez : "On a pris un point, donc le compteur tourne. Sur la solidité de l'équipe, c'était bien sur le plan défensif. On a eu du mal à utiliser notre côté gauche à l’inverse de notre côté droit avec Thibaut Vargas qui a été bien utilisé. Niclas Eliasson a été un peu sevré de ballons. Je suis conscient aussi que Saint-Etienne est une équipe en reconstruction, comme nous. Je ressens un peu de frustration par rapport à cette égalisation alors que l'on était pas forcement en danger."

Confirmer ce point à Saint-Etienne contre Rodez lors la 3e journée

Une défaite inaugurale contre Caen, un nul à Saint-Etienne, Nîmes, devrait, on l’espère, l'emporter contre Rodez au stade des Costières pour lancer cette nouvelle saison.

NO-Rodez, match de la 3e journée à suivre en direct intégral sur France Bleu Gard Lozère. Coup d'envoi le 13 Août à 19h00. L'avant-match commencera à 18h45.